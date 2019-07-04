Врачей госпиталя Росгвардии отстранили от работы

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Росгвардия отстранила врачей Главного военного клинического госпиталя ведомства после возбуждения уголовного дела о коррупции, расследование проводили сотрудники управления собственной безопасности ведомства и ФСБ, сообщили РИА Новости в пресс-службе федеральной службы войск национальной гвардии.

Ранее РБК сообщило, что в отношении трех врачей медицинского учреждения возбуждено уголовное дело за взятки, которые они брали за вынесение ложных диагнозов военно-врачебной комиссией, операцию проводили сотрудники ФСБ.

"Данные военнослужащие отстранены от исполнения своих должностных обязанностей на время проведения следственных действий. Росгвардия и в дальнейшем будет совместно с другими правоохранительными органами бороться с коррупционными проявлениями в своих рядах", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как заявил РИА Новости официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, в ведомстве уделяют повышенное внимание вопросам борьбы с коррупцией и разоблачить недобросовестных военнослужащих удалось в ходе совместной работы управления собственной безопасности федеральной службы войск национальной гвардии и ФСБ.

"Руководство Росгвардии уделяет пристальное внимание вопросам борьбы с коррупцией в рядах военнослужащих и сотрудников. Эти вопросы находятся лично на контроле у директора Росгвардии, генерала армии Виктора Золотова. По поводу проведенных оперативных мероприятий могу сказать, что вся необходимая работа велась оперативниками управления собственной безопасности Росгвардии и коллегами из ФСБ", - заявил Грибакин.