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РИА Новости

Врачей госпиталя Росгвардии отстранили от работы

Вчера, 18:48
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Росгвардия отстранила врачей Главного военного клинического госпиталя ведомства после возбуждения уголовного дела о коррупции, расследование проводили сотрудники управления собственной безопасности ведомства и ФСБ, сообщили РИА Новости в пресс-службе федеральной службы войск национальной гвардии.
Ранее РБК сообщило, что в отношении трех врачей медицинского учреждения возбуждено уголовное дело за взятки, которые они брали за вынесение ложных диагнозов военно-врачебной комиссией, операцию проводили сотрудники ФСБ.
"Данные военнослужащие отстранены от исполнения своих должностных обязанностей на время проведения следственных действий. Росгвардия и в дальнейшем будет совместно с другими правоохранительными органами бороться с коррупционными проявлениями в своих рядах", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Как заявил РИА Новости официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, в ведомстве уделяют повышенное внимание вопросам борьбы с коррупцией и разоблачить недобросовестных военнослужащих удалось в ходе совместной работы управления собственной безопасности федеральной службы войск национальной гвардии и ФСБ.
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"Руководство Росгвардии уделяет пристальное внимание вопросам борьбы с коррупцией в рядах военнослужащих и сотрудников. Эти вопросы находятся лично на контроле у директора Росгвардии, генерала армии Виктора Золотова. По поводу проведенных оперативных мероприятий могу сказать, что вся необходимая работа велась оперативниками управления собственной безопасности Росгвардии и коллегами из ФСБ", - заявил Грибакин.
Росгвардия, заявил официальный представитель ведомства, тесно сотрудничает со всеми правоохранительными органами в вопросах противодействия коррупции, и выявленный в ходе совместной работы случай в госпитале является "очередным доказательством продуктивности такого сотрудничества".
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