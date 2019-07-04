Мутко прибыл в Иркутскую область для оценки ущерба от паводка

ИРКУТСК, 4 июл – РИА Новости. Вице-премьер РФ Виталий Мутко прибыл в Иркутскую область в связи с произошедшим в регионе паводком, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Цель рабочего визита Виталия Мутко - оценка ущерба жилым домам, социальным объектам и объектам инфраструктуры в пострадавших от затопления районах Приангарья", - говорится в сообщении.

Создавшаяся ситуация и меры по ее устранению будут обсуждаться на заседании правительственной комиссии, которое Мутко проведет в Тулуне по поручению президента России Владимира Путина.