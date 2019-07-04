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РИА Новости

Глава комитета Госдумы поддержал возможное продление маткапитала

Вчера, 18:47
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 15 сентября 2017
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 15 сентября 2017
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов поддержал возможное продление программы материнского капитала до 2025 года и выразил надежду на расширение возможностей его использования.
В четверг спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что рассчитывает на продление программы по предоставлению материнского капитала до 2025 года, добавив, что это решение может быть принято до конца текущего года.
"(К предложению) отношусь положительно, как и к любым мерам социальной поддержки. Особенно направленным на решение демографической ситуации в России", - сказал РИА Новости Нилов.
Парламентарий подчеркнул, что реализация программы материнского капитала как меры стимулирования рождаемости себя полностью оправдала, и выразил надежду, что возможности потратить маткапитал будут расширены. "Включая возможность приобретать транспортные средства отечественного производства для многодетных семей и для семей, у кого дети-инвалиды", - пояснил депутат.
Программа материнского капитала действует в России с 2007 года, по указу президента Владимира Путина ее действие продлено до конца 2021 года. Сертификат на материнский капитал выдается за рождение второго или последующего ребенка в семье, в 2018 году его размер составляет 453,026 тысячи рублей. Для защиты семейного капитала от неоправданной растраты родителями, законом запрещено обналичивание сертификата.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
11 июня, 01:33
Москалькова предложила расширить использование маткапитала
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Ярослав НиловВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФГосдума РФРоссияОбщество
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