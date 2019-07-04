Глава комитета Госдумы поддержал возможное продление маткапитала

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов поддержал возможное продление программы материнского капитала до 2025 года и выразил надежду на расширение возможностей его использования.

В четверг спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что рассчитывает на продление программы по предоставлению материнского капитала до 2025 года, добавив, что это решение может быть принято до конца текущего года.

"(К предложению) отношусь положительно, как и к любым мерам социальной поддержки. Особенно направленным на решение демографической ситуации в России", - сказал РИА Новости Нилов.

Парламентарий подчеркнул, что реализация программы материнского капитала как меры стимулирования рождаемости себя полностью оправдала, и выразил надежду, что возможности потратить маткапитал будут расширены. "Включая возможность приобретать транспортные средства отечественного производства для многодетных семей и для семей, у кого дети-инвалиды", - пояснил депутат.