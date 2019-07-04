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РИА Новости

Косатки и белухи из "китовой тюрьмы" будут под наблюдением учёных полгода

Вчера, 18:45
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© РИА Новости / Коалиция "Свободу косаткам и белухам" / Перейти в фотобанкВыпуск белухи из "китовой тюрьмы" в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае. 27 июня 2019
Выпуск белухи из китовой тюрьмы в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае. 27 июня 2019
© РИА Новости / Коалиция "Свободу косаткам и белухам"
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Косатки и белухи, выпущенные из "китовой тюрьмы" в Приморье, будут находиться под наблюдением учёных в течение полугода, сообщил журналистам в четверг директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин.
"Мы немного ограничены в сроках мониторинга. Наши спутниковые метки позволяют следить за животными от трёх до шести месяцев, дольше это невозможно", - сказал Колончин на пресс-конференции по итогам первого этапа выпуска животных из бухты Средняя в Охотское море.
"У косаток в дикой природе, в возрасте от года до десяти (лет), выживает только 50%", - уточнил учёный, выразив надежду, что все выпущенные морские животные выживут в естественной среде обитания.
Также он сообщил, что выпущенные неделю назад в Охотское море две косатки живы и за это время преодолели более 400 километров. Как отметил Колончин, мониторинг белух проводится иначе, учёные чипируют не всех животных, потому что белухи хуже переносят процедуру вживления меток.
Выпуск белухи из китовой тюрьмы в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае. 27 июня 2019
Вчера, 18:05
Ученые оценили стоимость спасения всех косаток и белух из "китовой тюрьмы"
Первая партия морских животных, состоящая из двух косаток и шести белух, была вызволена из "китовой тюрьмы" 27 июня.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток – все они оказались детенышами - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже 3 белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
Участники пикета в защиту косаток и белух, находящихся в китовой тюрьме в бухте Средняя, на Корабельной набережной Владивостока
28 июня, 03:00
Сигнал SOS из китовой тюрьмы услышанУ пленников китовой тюрьмы появился шанс спастись. 87 белух и 10 косаток решено выпустить на волю до конца лета. Первыми из заточения выбрались восемь животных. Дорогу из бухты Японского моря, где они содержались, к островам в Охотском море, где их поймали, перенесли удовлетворительно.
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РоссияПриморский крайОбщество
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Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
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РИА
Новости
Выпуск белухи из китовой тюрьмы в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае. 27 июня 2019
Ученые оценили стоимость спасения всех косаток и белух из "китовой тюрьмы"
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