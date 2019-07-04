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РИА Новости

Норвежского политика приговорили к заключению за домогательства к беженцам

Вчера, 18:41
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МУРМАНСК, 4 июл – РИА Новости. Суд Северного Трумса признал бывшего губернатора провинции Трумс и в прошлом министра рыбной промышленности Норвегии Свейна Людвигсена виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и сексуальных домогательствах к трем молодым беженцам и приговорил его к пяти годам тюрьмы и крупному штрафу, сообщила телерадиокомпания NRK.
"Суд Северного Трумса не поверил бывшему губернатору и министру рыбной промышленности Свейну Людвигсену. Он признан виновным по всем пунктам обвинения и приговорен к пяти годам тюрьмы. Он также должен выплатить штраф в 743 тысячи крон (около 87 тысяч долларов) в качестве компенсации потерпевшим", - сообщила телекомпания.
Людвигсен обвинялся в злоупотреблении полномочиями – суд посчитал, что он использовал свое положение, чтобы вступить в интимную связь с тремя молодыми мужчинами. Все трое приехали в Норвегию в качестве просителей убежища и впервые встретились с Людвигсеном, когда он занимал должность губернатора в провинции Трумс.
Молодые люди, являвшиеся мусульманами, не были знакомы друг с другом, а в судебном процессе выяснилось, что экс-губернатор использовал свою власть и влияние, чтобы достичь своих целей. "Это серьезное дело. Однако преждевременно комментировать приговор, пока он не вступил в законную силу", - приводит телекомпания слова премьер-министра Норвегии Эрны Сульберг, которая написала их в текстовом сообщении для NRK.
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Дело Людвигсена широко освещалось в норвежских СМИ. Сам экс-губернатор и министр не признал своей вины в судебном процессе и намерен обжаловать приговор. По его мнению, суд исследовал ложные доказательства.
Один из молодых людей, на показаниях которого строилось обвинение, рассказал в суде о том, что Людвигсен внушил ему, будто может влиять на получение или отказ в предоставлении разрешения на временное проживание. При этом тяжелые для молодого человека отношения тянулись несколько лет. Однако экс-губернатор настаивал на том, что интимные отношения с беженцем строились на взаимном согласии. На суде были представлены показания трех мужчин, а также фотографии, свидетельствовавшие о сексуальной связи экс-губернатора и беженцев.
Из открытых источников известно, что Людвигсену 73 года, он являлся министром рыбной промышленности королевства в 2001-2005 годах, награжден орденом Святого Олафа. Должность губернатора провинции Трумс он занял в 2006 году, ушел в отставку в 2014-м. Людвигсена задержали в январе 2018 года. Он провел в предварительном заключении пять недель, после чего был отпущен. Судебный процесс начался 11 июня, обвинение требовало 5,5 года заключения, адвокаты настаивали на оправдательном приговоре.
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