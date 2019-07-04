Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-04T18:39Z
https://ria.ru/20190704/1556217589.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154353/28/1543532874_0:191:3194:1988_1036x0_80_0_0_2c27309cf0c32a3fb2038c3373716667.jpg
РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

Мадуро выразил соболезнования в связи с гибелью российских подводников

Вчера, 18:39
327
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 5 декабря 2018
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 5 декабря 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МЕХИКО, 4 июл – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил соболезнования в связи с гибелью российских подводников в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море, сообщает МИД южноамериканской страны.
"Правительство и народ Боливарианской республики Венесуэла шлют свои самые искренние слова соболезнования и братской солидарности с родственниками 14 погибших офицеров и молятся за вечное упокоение их душ", - говорится в коммюнике МИД.
"Боливарианская республика Венесуэла вновь подтверждает свое стремление к спокойствию и миру для народа России", – сказано в заявлении.
По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Подводники проводили исследования по изучению гидросферы. После возгорания первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский представитель промышленности, после чего за ним задраили люк, чтобы не допустить распространения огня. В четверг президент РФ Владимир Путин поручил представить экипаж глубоководного аппарата к госнаградам.
Среди погибших - семь капитанов первого ранга, двое из которых Герои России, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы. В Минобороны отметили, что погибшие не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики c погружением на предельные глубины.
Флаг на здании министерства обороны РФ
3 июля, 20:52
Минобороны опубликовало список погибших при пожаре в глубоководном аппаратеВ Минобороны назвали имя моряка-подводника, спасшего гражданского специалиста при пожаре в глубоководном аппарате ВМФ. Также ведовство опубликовало полный список погибших.
1400100
Обсудить 0
Пожар на подводном аппарате МинобороныНиколас МадуроВенесуэлаРоссияВ мире
Рекомендуем
Рентгеновская фотография креста Эйнштейна и квазара HE0435 в далекой галактике
Телескоп НАСА открыл черную дыру, вращающуюся почти со скоростью света
РИА
Новости
Горы острова Западный Шпицберген
На Украине задумались над освоением Арктики
Сберкнижка
В Госдуму внесли проект о полной компенсации советских вкладов в Сбербанке
Пассажиры идут на посадку в самолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda в аэропорту Внуково
Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника "Победы"
Лента
новостей
КамАЗ
Электромобили и самокаты с 2020 года смогут ездить с ревом "КамАЗа"
В Ростове-на-Дону проведут проверку после избиения выпускников
Пожар на складе бурбона Jim Beam
В Кентукки уже сутки полыхают тонны Jim Beam, горящий виски попал в реку
Американские истребители F-22 Raptor
Трамп назвал "совершенно новым" снятый с производства истребитель F-22
Президент Украины Владимир Зеленский
В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады
Американский генерал рассекретил план США на случай ядерной войны
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией минских соглашений
Подросток, избивший ликвидатора-чернобыльца, попытался объясниться
Ключевская сопка
На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка
Логотип компании Газпром
Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу "Газпрома"
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Клинцевич назвал похищением арест на Украине офицера ДНР по делу МН17
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:03В Москве за полгода задержали почти тысячу участников и лидеров ОПГ
11:02СК предъявил обвинение мужчине, задержанному за стрельбу в тюменском ТЦ
11:02"Молодая Гвардия Единой России" создаст Фонд поддержки соцпроектов молодежи
11:00Российский биолог рассказал о новых планах по созданию "ГМО-детей"
10:54В ОБСЕ рекомендовали Киеву пересмотреть условия для соцвыплат в Донбассе
10:54В Крыму назвали причину появления у полуострова самолета-разведчика США
10:54Экс-премьер Польши полтора года не платил алименты
10:54В Муроме работника железной дороги насмерть задавило краном
10:50В Хабаровске начальника управления дорог задержали по подозрению во взятке
10:48Врачи рассказали о состоянии жестко избитой в Ингушетии девочки
10:46В МЧС рассказали о тушении пожара в храме в Курганской области
10:45В России задержали членов ОПГ, подозреваемых в убийствах в 1990-е
10:44Родные экс-командира "ПВО ДНР" рассказали о его похищении
10:41Сенатор назвал меры по перехвату самолета США у берегов Крыма необходимыми
10:40СМИ: в Лондоне в мусорном баке нашли документы лаборатории в Портон-Дауне
10:39Группировка сил Минобороны поможет пострадавшим от паводка в Приангарье
10:35Парубий призвал Зеленского подписать закон об импичменте
10:34В Тулуне развернули мобильную станцию "Гигиена" для очистки воды
10:33Геращенко допустила ошибку, пытаясь подловить на ней команду Зеленского
10:29В Ингушетии задержали тетю жестоко избитой девочки
Лента новостейМолния