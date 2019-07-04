Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 5 декабря 2018

МЕХИКО, 4 июл – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил соболезнования в связи с гибелью российских подводников в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море, сообщает МИД южноамериканской страны.

"Правительство и народ Боливарианской республики Венесуэла шлют свои самые искренние слова соболезнования и братской солидарности с родственниками 14 погибших офицеров и молятся за вечное упокоение их душ", - говорится в коммюнике МИД.

"Боливарианская республика Венесуэла вновь подтверждает свое стремление к спокойствию и миру для народа России", – сказано в заявлении.

По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Подводники проводили исследования по изучению гидросферы. После возгорания первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский представитель промышленности, после чего за ним задраили люк, чтобы не допустить распространения огня. В четверг президент РФ Владимир Путин поручил представить экипаж глубоководного аппарата к госнаградам.