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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье приняли еще один поддерживающий инвесторов закон

Вчера, 18:33
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДом правительства Московской области
Дом правительства Московской области
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Московская областная дума одобрила закон "Об инвестиционном налоговом вычете в Московской области", который позволит значительно снизить налогообложение для инвесторов сразу по нескольким видам экономической деятельности, говорится в пресс-релизе министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"Нововведение позволяет предоставить организациям по отдельным видам экономической деятельности право применения инвестиционного налогового вычета в размере 90%. При этом ставка налога на прибыль для организаций будет равна 10%", - цитирует пресс-служба зампредседателя правительства Московской области Вадима Хромова.

Отмечается, что закон разработан в целях стимулирования организаций осуществлять инвестиции в приобретение, сооружение, реконструкцию и модернизацию предприятий.
Ведомство подчеркивает, что в Подмосковье действует около 60 различных мер поддержки для бизнеса.
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