В Подмосковье приняли еще один поддерживающий инвесторов закон

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Московская областная дума одобрила закон "Об инвестиционном налоговом вычете в Московской области", который позволит значительно снизить налогообложение для инвесторов сразу по нескольким видам экономической деятельности, говорится в пресс-релизе министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"Нововведение позволяет предоставить организациям по отдельным видам экономической деятельности право применения инвестиционного налогового вычета в размере 90%. При этом ставка налога на прибыль для организаций будет равна 10%", - цитирует пресс-служба зампредседателя правительства Московской области Вадима Хромова.

Отмечается, что закон разработан в целях стимулирования организаций осуществлять инвестиции в приобретение, сооружение, реконструкцию и модернизацию предприятий.