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РИА Новости

В Ростове задержали шутника в розовом костюме кролика на детской машине

Вчера, 18:28
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ВОЛГОГРАД, 4 июл – РИА Новости. Инспекторы ДПС задержали шутника в розовом костюме кролика, который ездил по дорогам Ростова-на-Дону на детской электромашине и пытался регулировать движение игрушечным жезлом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
В соцсетях появилось видео, где житель Ростова-на-Дону в розовом костюме кролика ездит на детской электромашине по оживленным дорогам города, а также регулирует движение с помощью игрушечного жезла. В ролике, снятом, скорее всего, самим героем видно, как его останавливают сотрудники ДПС, им он представляется адмиралом Ушаковым, затем появляются медики и молодого человека сажают в карету скорой помощи.
Как сообщили РИА Новости в полиции, молодого человека в костюме кролика доставили в отдел.
"В отношении гражданина был составлен административный материал по статье 12.29 КРС КоАП "Нарушение правил дорожного движения пешеходом", после чего был доставлен в отдел полиции Ростова-на-Дону для дальнейшего разбирательства", - сообщили в ГУ МВД.
По словам собеседника агентства, сейчас шутника уже отпустили.
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