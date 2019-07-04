В Ростове задержали шутника в розовом костюме кролика на детской машине

ВОЛГОГРАД, 4 июл – РИА Новости. Инспекторы ДПС задержали шутника в розовом костюме кролика, который ездил по дорогам Ростова-на-Дону на детской электромашине и пытался регулировать движение игрушечным жезлом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В соцсетях появилось видео, где житель Ростова-на-Дону в розовом костюме кролика ездит на детской электромашине по оживленным дорогам города, а также регулирует движение с помощью игрушечного жезла. В ролике, снятом, скорее всего, самим героем видно, как его останавливают сотрудники ДПС, им он представляется адмиралом Ушаковым, затем появляются медики и молодого человека сажают в карету скорой помощи.

Как сообщили РИА Новости в полиции, молодого человека в костюме кролика доставили в отдел.

"В отношении гражданина был составлен административный материал по статье 12.29 КРС КоАП "Нарушение правил дорожного движения пешеходом", после чего был доставлен в отдел полиции Ростова-на-Дону для дальнейшего разбирательства", - сообщили в ГУ МВД.