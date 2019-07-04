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РИА Новости

Россия и Чехия договорились сохранить объем авиасообщения

Вчера, 18:27
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с информацией о рейсах в аэропорту "Шереметьево"
Электронное табло с информацией о рейсах в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Электронное табло с информацией о рейсах в аэропорту "Шереметьево". Архивное фото
ПРАГА, 4 июл – РИА Новости. Министерства транспорта Чехии и России договорились о сохранении нынешнего состояния и масштаба авиасообщения между странами и последующем продолжении переговоров, сообщил в четверг РИА Новости представитель чешского минтранса Франтишек Йемелка.
"Министерства транспорта Чехии и РФ договорились о сохранении нынешнего состояния и масштаба авиасообщения между обеими странами. До конца лета ведомства продолжат переговоры с целью обсудить рамки дальнейшего сотрудничества на последующий период", - сказал Йемелка.
Во вторник "Аэрофлот" отменил ряд рейсов в Прагу из Москвы из-за решения Чехии аннулировать разрешения на полеты. О приостановке полетов в Чехию сообщила и "Победа". Ограничение полетов российских авиакомпаний в Чехию связано с тем, что авиавластям не удалось достигнуть договоренности по выполнению рейсов Czech Airlines между Прагой и Сеулом по транссибирским трассам. Позднее Минтранс Чехии сообщил, что власти республики разрешили авиакомпаниям РФ возобновить полеты до 7 июля после аналогичного решения российской стороны.
Самолет авиакомпании Finnair
2 июля, 12:14
Finnair озвучила свою позицию по транссибирским маршрутам
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