В Астрахани загорелся магазин

ВОЛГОГРАД, 4 июл – РИА Новости. Магазин "Пятерочка" загорелся в Астрахани, площадь возгорания, по предварительным данным, составляет 350 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.

По информации ведомства, сообщение о пожаре в магазине "Пятерочка" на улице Энергетическая, 10 в Астрахани поступило около 18 часов по местному времени (17.00 мск).

"Работают пожарно-спасательные подразделения: 14 единиц техники и 54 человек личного. Площадь предварительно 350 квадратных метров", - сообщили РИА Новости в ГУ МЧС.