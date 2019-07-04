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РИА Новости

В Астрахани загорелся магазин

Вчера, 18:25
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ВОЛГОГРАД, 4 июл – РИА Новости. Магазин "Пятерочка" загорелся в Астрахани, площадь возгорания, по предварительным данным, составляет 350 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.
По информации ведомства, сообщение о пожаре в магазине "Пятерочка" на улице Энергетическая, 10 в Астрахани поступило около 18 часов по местному времени (17.00 мск).
"Работают пожарно-спасательные подразделения: 14 единиц техники и 54 человек личного. Площадь предварительно 350 квадратных метров", - сообщили РИА Новости в ГУ МЧС.
По словам собеседника агентства, эвакуации не было, покупатели и работники магазина самостоятельно вышли из здания. Пострадавших нет.
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