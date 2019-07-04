В Ярославле рабочие завода зачитали рэп против американских санкций

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Рабочие ПАО "Автодизель" (входит в "Группу ГАЗ") спели песню в стиле рэп и сняли видеоклип, в котором они выступают против американских санкций и заявляют, что хотят быть уверенными в завтрашнем дне, они рассчитывают, что в США их услышат, рассказал РИА Новости работник завода и автор идеи Илья Бондаренко.
Съемки клипа проходили на территории завода, в видео показаны цеха, кабинеты работников, процесс сборки двигателей. Композицию исполняют сами работники завода. Они поют о том, что любят свою работу, что "завод - второй дом", но из-за санкций сотни тысяч сотрудников "могут оказаться за бортом", отчего "потеряет опору родной автопром". Исполнители поют о том, что у них есть семьи, кредиты, и им нельзя остаться без работы. "Кто же? Кто услышит нас? Save GAZ, save GAZ. Сохрани рабочий класс! Save GAZ, save GAZ", - поется в припеве, который работники завода исполняют коллективно. На видео идут англоязычные субтитры.
Илья Бондаренко рассказал РИА Новости, что идею с видеоклипом придумал он.
"Я много лет занимаюсь рэпом, это мое увлечение. Коллектив меня поддержал. Текст песни написала наша коллега Лариса Белова, проникнувшись идеей", - сказал собеседник.
Он отметил, что в планах все его будущее связано с заводом, где он работает уже восемь лет. С недавних пор Илья занимает должность начальника отдела стендовых испытаний. В 2018 году он победил в конкурсе ОНФ "Профдневник", где описывал в соцсетях своих трудовые будни. В качестве награды Илья съездил на стажировки на автомобильный завод "Урал" в Миассе и на завод "Строительно-дорожные машины" в Челябинске, где повысил свою квалификацию инженера в области автомобилестроения.
"В данный момент я двигатели испытываю. Хочу освоиться на этой должности, хочу добиться профессионализма в своей отрасли", - прокомментировал собеседник.
По его словам, пока работники завода не знают, насколько реальна возможность остаться без работы, но предполагают, что так может случиться.
"Угроза есть. Возможно, когда введут санкции, части комплектующих у нас не будет", - сказал Бондаренко.
Он и коллеги рассчитывают, что видеоролик посмотрят в США. "Конечно, мне бы хотелось, чтобы наша песня что-то изменила. Американцы заявляют, что санкции не направлены против простых людей, но это не так. Мы, работники завода, - как раз те простые люди, на которых эти санкции могут негативно отразиться!", - заключил собеседник.
"Группа ГАЗ" через корпорацию "Русские машины" входит в промышленный холдинг "Базовый элемент" Олега Дерипаски. США в апреле прошлого года внесли в "черный список" (SDN-лист) Дерипаску и контролируемые им компании. Активы фигурантов списка в США блокируются, а бизнес с ними запрещается. Однако 27 января американский минфин вывел из-под санкций En+ и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго", после того как Дерипаска снизил свою долю в En+ ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров. Сам бизнесмен, а также "Группа ГАЗ", которую он контролирует через холдинг "Русские машины", остались в списке. Сроки вступления в силу ограничений для "Группы ГАЗ" неоднократно продлевались, на текущий момент этот срок отложен до 6 июля.