В Ярославле рабочие завода зачитали рэп против американских санкций

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Рабочие ПАО "Автодизель" (входит в "Группу ГАЗ") спели песню в стиле рэп и сняли видеоклип, в котором они выступают против американских санкций и заявляют, что хотят быть уверенными в завтрашнем дне, они рассчитывают, что в США их услышат, рассказал РИА Новости работник завода и автор идеи Илья Бондаренко.

Съемки клипа проходили на территории завода, в видео показаны цеха, кабинеты работников, процесс сборки двигателей. Композицию исполняют сами работники завода. Они поют о том, что любят свою работу, что "завод - второй дом", но из-за санкций сотни тысяч сотрудников "могут оказаться за бортом", отчего "потеряет опору родной автопром". Исполнители поют о том, что у них есть семьи, кредиты, и им нельзя остаться без работы. "Кто же? Кто услышит нас? Save GAZ, save GAZ. Сохрани рабочий класс! Save GAZ, save GAZ", - поется в припеве, который работники завода исполняют коллективно. На видео идут англоязычные субтитры.

Илья Бондаренко рассказал РИА Новости, что идею с видеоклипом придумал он.

"Я много лет занимаюсь рэпом, это мое увлечение. Коллектив меня поддержал. Текст песни написала наша коллега Лариса Белова, проникнувшись идеей", - сказал собеседник.

Он отметил, что в планах все его будущее связано с заводом, где он работает уже восемь лет. С недавних пор Илья занимает должность начальника отдела стендовых испытаний. В 2018 году он победил в конкурсе ОНФ "Профдневник", где описывал в соцсетях своих трудовые будни. В качестве награды Илья съездил на стажировки на автомобильный завод "Урал" в Миассе и на завод "Строительно-дорожные машины" в Челябинске, где повысил свою квалификацию инженера в области автомобилестроения.

"В данный момент я двигатели испытываю. Хочу освоиться на этой должности, хочу добиться профессионализма в своей отрасли", - прокомментировал собеседник.

По его словам, пока работники завода не знают, насколько реальна возможность остаться без работы, но предполагают, что так может случиться.

"Угроза есть. Возможно, когда введут санкции, части комплектующих у нас не будет", - сказал Бондаренко.

Он и коллеги рассчитывают, что видеоролик посмотрят в США. "Конечно, мне бы хотелось, чтобы наша песня что-то изменила. Американцы заявляют, что санкции не направлены против простых людей, но это не так. Мы, работники завода, - как раз те простые люди, на которых эти санкции могут негативно отразиться!", - заключил собеседник.