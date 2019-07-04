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РИА Новости

Соглашение о ВТС между Россией и Катаром вступило в силу

Вчера, 18:20
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© AFP 2019 / AL-Watan Doha/Karim JaafarКатарские военные
Катарские военные
© AFP 2019 / AL-Watan Doha/Karim Jaafar
Катарские военные. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Соглашение о военно-техническом сотрудничестве России и Катара, предусматривающее поставки и ремонт вооружений, совместную разработку военной техники и обучение специалистов, вступило в силу, следует из документа, опубликованного в четверг на портале правовой информации.
Согласно тексту соглашения, подписанного 27 октября 2017 года в Дохе, в рамках данного соглашения Россия и Катар планируют осуществлять поставки вооружений, запчастей, развивать кооперацию в сфере производства военной техники, а также готовить кадры в военных вузах.
Соглашение запрещает перепродажу вооружений третьим странам или международным организациям без предварительного согласия стороны-поставщика. Передающая сторона имеет право контролировать целевое использование военной техники, поставленной другой стороне соглашения.
Российско-катарское соглашение заключено на пять лет с автоматическим продлением на очередной пятилетний срок, если ни одна из сторон заранее не уведомит другую о намерении выйти из этого документа.
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