Соглашение о ВТС между Россией и Катаром вступило в силу

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Соглашение о военно-техническом сотрудничестве России и Катара, предусматривающее поставки и ремонт вооружений, совместную разработку военной техники и обучение специалистов, вступило в силу, следует из документа, опубликованного в четверг на портале правовой информации.

Согласно тексту соглашения, подписанного 27 октября 2017 года в Дохе, в рамках данного соглашения Россия и Катар планируют осуществлять поставки вооружений, запчастей, развивать кооперацию в сфере производства военной техники, а также готовить кадры в военных вузах.

Соглашение запрещает перепродажу вооружений третьим странам или международным организациям без предварительного согласия стороны-поставщика. Передающая сторона имеет право контролировать целевое использование военной техники, поставленной другой стороне соглашения.