Путин и папа Франциск обсудили ситуацию в Сирии, на Украине и в Венесуэле

ВАТИКАН, 4 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Президент России Владимир Путин и папа Римский Франциск в ходе встречи, состоявшейся в четверг в Ватикане, обсудили некоторые актуальные проблемы международной жизни, уделив особое внимание ситуации в Сирии, на Украине и в Венесуэле, говорится в официальном сообщении, которое распространила служба печати Святого престола.
"Стороны остановились на экологической проблеме и на некоторых актуальных международных темах, уделив особое внимание Сирии, Украине и Венесуэле", - говорится в документе.
В заявлении ватиканской пресс-службы уточняется, что помимо встречи с папой Франциском президент Путин провел в Апостольском дворце беседы с государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином и главой дипломатической службы Полом Ричардом Галлахером.
"В ходе сердечных бесед с обеих сторон было выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений, еще более укрепившихся после сегодняшнего подписания протокола о сотрудничестве между Госпиталем "Bambino Gesù" и педиатрическими клиниками Российской Федерации", - отмечается в документе.
Кроме того, в заявлении указывается, что стороны затронули "некоторые значимые вопросы для жизни Католической церкви в России".
В четверг президент России прибыл в Апостольский дворец Ватикана, где был принят папой Римским. Беседа между ними продолжалась около часа. Путин и папа Франциск ранее уже дважды встречались в Ватикане - в ноябре 2013 года и в июне 2015 года.