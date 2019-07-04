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РИА Новости

Путин и папа Франциск обсудили ситуацию в Сирии, на Украине и в Венесуэле

Вчера, 18:18
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с председателем совета директоров ПАО «Газпром» В. Зубковым
Президент РФ В. Путин встретился с председателем совета директоров ПАО «Газпром» В. Зубковым
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ВАТИКАН, 4 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Президент России Владимир Путин и папа Римский Франциск в ходе встречи, состоявшейся в четверг в Ватикане, обсудили некоторые актуальные проблемы международной жизни, уделив особое внимание ситуации в Сирии, на Украине и в Венесуэле, говорится в официальном сообщении, которое распространила служба печати Святого престола.
"Стороны остановились на экологической проблеме и на некоторых актуальных международных темах, уделив особое внимание Сирии, Украине и Венесуэле", - говорится в документе.
В заявлении ватиканской пресс-службы уточняется, что помимо встречи с папой Франциском президент Путин провел в Апостольском дворце беседы с государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином и главой дипломатической службы Полом Ричардом Галлахером.
"В ходе сердечных бесед с обеих сторон было выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений, еще более укрепившихся после сегодняшнего подписания протокола о сотрудничестве между Госпиталем "Bambino Gesù" и педиатрическими клиниками Российской Федерации", - отмечается в документе.
Кроме того, в заявлении указывается, что стороны затронули "некоторые значимые вопросы для жизни Католической церкви в России".
В четверг президент России прибыл в Апостольский дворец Ватикана, где был принят папой Римским. Беседа между ними продолжалась около часа. Путин и папа Франциск ранее уже дважды встречались в Ватикане - в ноябре 2013 года и в июне 2015 года.
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Вчера, 16:27
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Папа РимскийВладимир ПутинВенесуэлаСирияУкраинаВ мире
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