Путин и папа Франциск обсудили ситуацию в Сирии, на Украине и в Венесуэле

Президент РФ В. Путин встретился с председателем совета директоров ПАО «Газпром» В. Зубковым

ВАТИКАН, 4 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Президент России Владимир Путин и папа Римский Франциск в ходе встречи, состоявшейся в четверг в Ватикане, обсудили некоторые актуальные проблемы международной жизни, уделив особое внимание ситуации в Сирии, на Украине и в Венесуэле, говорится в официальном сообщении, которое распространила служба печати Святого престола.

"Стороны остановились на экологической проблеме и на некоторых актуальных международных темах, уделив особое внимание Сирии, Украине и Венесуэле", - говорится в документе.

В заявлении ватиканской пресс-службы уточняется, что помимо встречи с папой Франциском президент Путин провел в Апостольском дворце беседы с государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином и главой дипломатической службы Полом Ричардом Галлахером.

"В ходе сердечных бесед с обеих сторон было выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений, еще более укрепившихся после сегодняшнего подписания протокола о сотрудничестве между Госпиталем "Bambino Gesù" и педиатрическими клиниками Российской Федерации", - отмечается в документе.

Кроме того, в заявлении указывается, что стороны затронули "некоторые значимые вопросы для жизни Католической церкви в России".