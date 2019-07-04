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РИА Новости

Россия предоставила временное убежище семье из Германии

Вчера, 18:14
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Семье Грисбах из Германии предоставили временное убежище в России. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Руководство ведомства решило удовлетворить просьбу Грисбахов, приняв во внимание "необходимость урегулирования правового положения членов семьи", а также их личные жизненные обстоятельства, отмечается в сообщении.
До этого с 2016 по 2019 год лет семья неоднократно обращалась в подразделения по вопросам миграции с заявлениями о предоставлении временного убежища, но получала отказы, правомерность которых впоследствии подтвердили суды разных инстанций.
Семья Грисбах в составе восьми человек приехала в Россию в 2015 году по туристической визе. По сведениям СМИ, из Германии они уехали из-за недовольства чрезмерным вниманием органов опеки к многодетным семьям, "тоталитаризма" и образовательной политики государства.
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МВД РФГерманияРоссияОбщество
Популярные комментарии
Написали бы проще - спасли семью от содомитов.
4 июля, 18:21
vvab6
7642004
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