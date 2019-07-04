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РИА Новости

МИД Ирана выразил протест послу Британии из-за задержания танкера

Вчера, 18:10
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана выразило решительный протест послу Великобритании в Тегеране Роберту Макэру в связи с задержанием иранского нефтяного танкера в Гибралтарском проливе, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Ранее в четверг стало известно, что власти британского Гибралтара задержали супертанкер, перевозивший сырую нефть в Сирию. Как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, такие меры были предприняты из-за "информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии". Танкер был задержан по просьбе США.
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави прежде сообщил, что британский посол был вызван в иранский МИД в четверг после "незаконного задержания военно-морскими силами Великобритании" иранского нефтяного танкера.
"Посол Великобритании был вызван в министерство иностранных дел Ирана, где был выражен решительный протест в связи с этими деструктивными действиями правительства и военно-морских сил Великобритании", - сообщил Мусави в эфире иранского государственного телевидения.
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По его словам, послу Британии также было заявлено, что Тегеран считает неприемлемым задержание танкера в Гибралтаре из-за санкций ЕС, поскольку они не основываются на решениях ООН, а само задержание иранского танкера может привести к эскалации напряженности в регионе.
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ВеликобританияСирияГибралтарИранВ мире
Популярные комментарии
А чего это так иранцы за танкер под панамским флагом забеспокоились?)))
4 июля, 19:48
Pan Satyros
15000011
То есть про гибель сотрудников ЧВК под командованием Вагнера 7 февраля 2018 годы Вы ничего не знаете? И про авиаудар международной коалиции под командованием США, под который попали российские наемники, пытавшиеся захватить нефтяное месторождение в районе селения Хишам, ничего не слышали?.
4 июля, 21:12
Pan Satyros
1500005
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