В Крыму появится первый гламурный кемпинг

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Первый гламурный кемпинг или глэмпинг, предоставляющий отдых на природе со всеми удобствами, откроется в Крыму, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"Сейчас есть один отдельный проект по глэмпингу. Это объединение гламура и кемпинга", - сказал Волченко в эфире радиостанции "Спутник в Крыму". Министр подчеркнул, что данный проект находится в проработке.

При этом, по его словам, гламурные кемпинги открываются в том числе в центре Москвы, когда на автопарковках выстилается искусственный газон.