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РИА Новости
Туризм

В Крыму появится первый гламурный кемпинг

Вчера, 18:07
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© РИА Новости / Алексей Лебедев / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым
© РИА Новости / Алексей Лебедев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Первый гламурный кемпинг или глэмпинг, предоставляющий отдых на природе со всеми удобствами, откроется в Крыму, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
"Сейчас есть один отдельный проект по глэмпингу. Это объединение гламура и кемпинга", - сказал Волченко в эфире радиостанции "Спутник в Крыму". Министр подчеркнул, что данный проект находится в проработке.
При этом, по его словам, гламурные кемпинги открываются в том числе в центре Москвы, когда на автопарковках выстилается искусственный газон.
"Людям хочется жить ближе к природе. Устанавливаются шатры со всеми удобствами. Это пользуется спросом, и при адекватном ценообразовании будет более чем загружено", - сказал министр.
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмКрым
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