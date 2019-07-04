Ученые оценили стоимость спасения всех косаток и белух из "китовой тюрьмы"

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Освобождение косаток и белух из "Китовой тюрьмы" в Находке будет стоить около 360 миллионов рублей, заявил журналистам в четверг директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин.

"Триста шестьдесят миллионов рублей - примерная сумма выкупа животных у владельцев. Мы всё делаем открыто, мы бюджетная организация, можете посмотреть все наши закупки", - сказал Колончин на пресс-конференции по итогам первого этапа выпуска животных из бухты Средняя в Охотское море.

Он также отметил, что другого разрешения этой ситуации он не видит, так как суд, признавший некорректность госэкспертизы по добыче морских животных, тем не менее, не отменил право собственности владельцев морских млекопитающих.

"Мы нашли такое решение, которое было единственное возможным и технически, и юридически", - подчеркнул Колончин.

Он также отметил, что операция по спасению белух и косаток финансируется из внебюджетных источников за счёт ВНИРО.

Первая партия морских млекопитающих, состоящая из двух косаток и шести белух, была вызволена из "Китовой тюрьмы" 27 июня. Животных оснастили спутниковыми метками.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток – все они оказались детенышами - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже 3 белухи и одна косатка пропали из вольеров.