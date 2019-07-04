РЖД ввели скидку 7,4% на перевозку угля в Азово-Черноморский бассейн

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. РЖД вводят скидку к тарифу 7,41% на перевозку энергетического угля по недозагруженным направлениям сети железных дорог, в частности, в порты Азово-Черноморского бассейна, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании в четверг.

Газета "Коммерсант" писала в понедельник со ссылкой на письмо губернатора Кузбасса Сергея Цивилева вице-премьеру Максиму Акимову, возглавляющему совет директоров РЖД, что власти Кузбасса предоставят РЖД гарантии отгрузки 51,4 миллиона тонн энергетического угля в западном направлении во втором полугодии с перспективой увеличения на 10% в обмен на скидку к тарифу 12,8%. РЖД рассматривают возможность предоставления скидки к тарифу на перевозку угля по недозагруженным направлениям, в частности, в порты Юга и Северо-Запада, сообщали РИА Новости в компании.

"Учитывая неблагоприятную ценовую конъюнктуру на западных рынках угля, ОАО "РЖД" принято решение о предоставлении скидки на перевозку энергетического угля по недозагруженным направлениям сети железных дорог, в частности, в порты Азово-Черноморского бассейна. Правлением ОАО "РЖД" под председательством генерального директора компании Олега Белозёрова установлен понижающий коэффициент 0,9259 к тарифу на экспортные перевозки энергетического угля в направлении припортовых станций Северо-Кавказской железной дороги в рамках ценовых пределов", - сообщили в пресс-службе в четверг.

Таким образом, пояснили в компании, скидка позволит временно нивелировать введенную с нынешнего года экспортную надбавку (коэффициент 1,08) на перевозку угля в направлении портов Азово-Черноморского бассейна. "Коэффициент вступает в силу 16 июля и действует в течение 61 дня. По мнению ОАО "РЖД", данное решение – это сигнал всему транспортному рынку – ставки должны снижаться по всей цепочке перевозок: на предоставление вагонов, на перевалку в порту, фрахт", - добавили в РЖД.

РЖД отмечает дисбаланс в географии перевозок угля со смещением основных объемов в адрес Дальнего Востока. Протяженность участков, где загрузка пропускной способности выше допустимых параметров, на Восточном полигоне составляет более 3 тысяч километров – 18% от эксплуатационной длины железных дорог полигона.