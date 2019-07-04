Глава ГИБДД рассказал, когда заработает система штрафов для иностранцев

"Тогда мы уже можем выявлять транспорт, администрировать и в дальнейшем выносить постановления. Что касается в дальнейшем - при выезде будет установлены терминалы, где можно будет оплатить штраф за правонарушения. И в дальнейшем, если такие штрафы не будут оплачены, то есть система ограничения въезда в Российскую Федерацию. В этих рамках мы и будем действовать", - заявил Черников.