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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Филарет сравнил себя с Христом, а главу "новой церкви" Украины — с Иудой

Вчера, 17:53
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФиларет Денисенко
Филарет Денисенко
© РИА Новости / Стрингер
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Филарет Денисенко. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Украинский раскольник Филарет Денисенко сравнил себя с Иисусом Христом, а главу "новой церкви" Епифания Думенко – с Иудой.
Ранее Филарет заявил, что возглавляемая им структура отделяется от "новой церкви" Украины. Кроме того, на ее собрании постановили, что "томос об автокефалии" "новой церкви" не соответствует статусу автокефальных церквей, а потому ставит ее в зависимость от Константинополя. Синод "новой церкви" лишил Филарета прав управления Киевской епархией, оставив в составе "епископата".
Отвечая на вопрос, чем обусловлен конфликт с его учениками Епифанием Думенко и "архиепископом Черниговский и Нежинский" Евстратием Зорей, Филарет упомянул библейский сюжет. "Ответ такой - почему среди 12 апостолов у Иисуса Христа был Иуда? Это и есть мой ответ на ваш вопрос", - сказал Филарет в интервью интернет-изданию "Страна.ua".
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
27 июня, 08:00
Этот томос уже сломался. Как раскалываются раскольники на Украине
По его словам, никакие методы наставничества не могли бы изменить ситуацию, скорее, конфликт связан непосредственно с личностью учеников. "Христос воспитывал Иуду и дал ему дар совершать чудеса, и учил его. И он совместно с другими апостолами исповедовал Иисуса Христа сыном Божьим, а потом после этого всего пошёл и продал своего учителя за 30 серебряников", - добавил Филарет.
В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
Патриарх Киевский и всея Руси — Украины Филарет
24 июня, 15:34
Синод "новой церкви" Украины лишил Филарета права управлять епархией
Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.
Уже через несколько месяцев Филарет Денисенко заявил, "новая церковь" разделилась. По его словам, это произошло из-за крайне редкого общения с Епифанием, который нарушил договоренности, достигнутые в рамках так называемого "объединительного собора" в декабре 2018 года. При этом Филарет считает, что Епифаний не является независимым предстоятелем. Он также заявил, что возглавляемая им неканоническая структура, на базе которой была создана "новая церковь" Украины, до сих пор существует. Сам Епифаний заявлял, что в "новой церкви" нет раскола.
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
24 мая, 19:17
И ПЦУ неправильная, и томос не такой. Раскольник Филарет хлопнул дверьюФиларет Денисенко, бывший глава неканонического "Киевского патриархата", не захотел подписать устав так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ).
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг УПЦРаскольник Филарет ( Денисенко)КиевУкраина
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