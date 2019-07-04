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РИА Новости

Нацмедпалата предложила внести поправки в УК для защиты врачей от нападений

Вчера, 17:49
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Национальная медицинская палата России предлагает внести поправки в Уголовный кодекс РФ, направленные на защиту врачей от нападений, сообщила пресс-служба организации.
Ранее Госдума подготовила ко второму чтению пакет законопроектов о введении уголовной и административной ответственности за воспрепятствование деятельности врачей, отмечается в сообщении.
"Законопроекты не предполагают наказание за нападение и причинение вреда медицинским работникам во время исполнения ими своих профессиональных обязанностей. Уровень защиты врача законодатели связывают с вредом для пациента, а не врача, и мы считаем это неправильным",- сказал президент медицинского сообщества Леонид Рошаль, слова которого приводятся в сообщении.
Нападения на медицинских работников приобрели масштабный характер, поэтому необходимо создать специальную законодательную норму, предусматривающую ответственность за посягательства на врачей, пояснили в пресс-службе.
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Применение насилия не опасного для жизни или угроза применения насилия в отношении врачей должны наказываться либо штрафом в размере до 200 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, уточнили в Нацмедпалате.
Если насилие опасно для жизни или здоровья медработника, предлагается наказывать совершившего преступление лишением свободы сроком до 10 лет, подчеркнули в пресс-службе.
"Эксперты Национальной медицинской палаты готовы совместно с депутатами Госдумы внести изменения и более тщательно проработать законопроект, чтобы предлагаемые формулировки проекта наиболее полно отвечали идее защиты медицинских работников от нападений",- добавили в пресс-службе.
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