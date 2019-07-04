В Сети появился первый трейлер фильма о Льве Яшине

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Опубликован первый трейлер фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты". Видео разместили в YouTube.

Фильм расскажет о событиях, которые произошли после чемпионата мира по футболу 1962 года, проходившего в Чили. Тогда многие обвиняли голкипера Льва Яшина в неудачном выступлении сборной.

Главную роль футболиста и вратаря сборной СССР Льва Яшина исполнил Александр Фокин. В картине также снялись Алексей Гуськов, Евгений Дятлов, Ян Цапник и другие.