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РИА Новости
Культура

В Сети появился первый трейлер фильма о Льве Яшине

Вчера, 17:55
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© Кремлин Филмз, 2019Кадр из фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты"
Кадр из фильма Лев Яшин. Вратарь моей мечты
© Кремлин Филмз, 2019
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Опубликован первый трейлер фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты". Видео разместили в YouTube.
Фильм расскажет о событиях, которые произошли после чемпионата мира по футболу 1962 года, проходившего в Чили. Тогда многие обвиняли голкипера Льва Яшина в неудачном выступлении сборной.
Главную роль футболиста и вратаря сборной СССР Льва Яшина исполнил Александр Фокин. В картине также снялись Алексей Гуськов, Евгений Дятлов, Ян Цапник и другие.
Съемки фильма начались еще в 2015 году, но из-за проблем с финансированием выход постоянно откладывали. Сейчас создатели объявили, что "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" премьера будет в 2019 году.
Кадр из сериала Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
3 июля, 14:01
Вышел трейлер фильма "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2"
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КультураКино и сериалыНовости культурыЛев Яшин
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