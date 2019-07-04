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РИА Новости

Кудрин предложил больше внимания уделять теме детской бедности

Вчера, 17:47
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГлава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты детей. 4 июля 2019
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты детей. 4 июля 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты детей. 4 июля 2019
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предлагает уделять больше внимания теме детской бедности, отмечая, что ограниченные возможности в детстве влияют на успешность человека в дальнейшем.
"Счетная палата уделяет серьезное внимание развитию образования. Кроме того, в приоритете - обеспечение жильем детей-сирот, их социальная адаптация", - сказал Кудрин на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей на тему "Вопросы формирования системы воспитания подрастающего поколения".
Глава ведомства отметил, что "успешность во многом связана с темой детской бедности": в бедных семьях сложнее обеспечить развитие ребенка, доступ к услугам образования. Сославшись на данные Росстата и соцопросов, Кудрин подчеркнул, что с 2013 по 2016 год детская бедность в РФ возросла с 19 до 26%.
По словам руководителя СП, среди проблем, о которых говорят граждане - небольшой размер пособий, недостаточное качество медуслуг.
Говоря о патриотическом воспитании детей, Кудрин подчеркнул необходимость анализа политических репрессий в СССР. "Нужен анализ, почему в стране с высокими идеалами сотни тысяч пострадали от репрессий. Это нужно изучать, чтобы это не повторилось", - сказал он.
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