Кудрин предложил больше внимания уделять теме детской бедности

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты детей. 4 июля 2019

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты детей. 4 июля 2019

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предлагает уделять больше внимания теме детской бедности, отмечая, что ограниченные возможности в детстве влияют на успешность человека в дальнейшем.

"Счетная палата уделяет серьезное внимание развитию образования. Кроме того, в приоритете - обеспечение жильем детей-сирот, их социальная адаптация", - сказал Кудрин на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей на тему "Вопросы формирования системы воспитания подрастающего поколения".

Глава ведомства отметил, что "успешность во многом связана с темой детской бедности": в бедных семьях сложнее обеспечить развитие ребенка, доступ к услугам образования. Сославшись на данные Росстата и соцопросов, Кудрин подчеркнул, что с 2013 по 2016 год детская бедность в РФ возросла с 19 до 26%.

По словам руководителя СП, среди проблем, о которых говорят граждане - небольшой размер пособий, недостаточное качество медуслуг.