Ленинский район Подмосковья преобразовали в городской округ

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Московская областная дума приняла закон о формировании Ленинского городского округа на территории одноименного муниципального района, говорится в пресс-релизе главного управления территориальной политики Подмосковья.

"В Ленинский городской округ войдут территории городских поселений Видное, Горки Ленинские, сельских поселений Булатниковское, Володарское, Молоковское, Развилковское, Совхоз им. Ленина. Указанные муниципалитеты утратят статус муниципальных образований", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что эти муниципалитеты утратят статус муниципальных образований. Все населенные пункты в прежнем статусе включены в границы Ленинского городского округа.