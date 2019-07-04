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РИА Новости

В России создадут сервис обратной связи по нацпроектам

Вчера, 17:44
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Жители РФ смогут направлять вопросы и жалобы по тематике нацпроектов через новый сервис обратной связи "Нацпроекты глазами людей", сообщает пресс-служба "Единой России".
Решение о создании сервиса было принято в четверг на совместной стратегической сессии "Единой России" и правительства.
"В преддверии политической конференции "Единой России" мы провели обсуждение магистральной темы – национальные проекты... В специальных сообществах в соцсетях, на партийных сайтах и в мобильном приложении партии можно будет подать жалобу или задать вопросы об объектах, строящихся в рамках нацпроектов. Все сообщения будут поступать в единую публичную базу, структурированную по каждому объекту на сайте сервиса "Нацпроекты глазами людей", – приводит пресс-служба единороссов слова секретаря генсовета партии Андрея Турчака.
Турчак подчеркнул, что "самая главная проблема" на сегодняшний день – это "дефицит коммуникаций между исполнителями нацпроектов и населением". Новый сервис должен, по его словам, обеспечить необходимую коммуникацию.
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Секретарь генсовета единороссов рассказал, что реагировать на обращения людей будут депутаты ЕР всех уровней, которых распределят по объектам, вошедшим в нацпроекты.
"Мы сегодня договорились, что непосредственно на объектах будут проводиться встречи, чтобы люди могли видеть, следить за качеством, за сроками производства работ", – подчеркнул Турчак, добавив, что на основе проблемных тем и вопросов ЕР будет регулярно составлять доклад для председателя партии, премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
Турчак также рассказал, что с целью информирования россиян ЕР создаст в соцсетях сообщества, посвященные реализации нацпроектов. По его словам, сообщества будут наполняться адресно. Так, молодым родителям будет предложена группа "Нацпроекты глазами родителей", в которой будет собрана информация из всех нацпроектов, которые их касаются.
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Единая РоссияАндрей ТурчакРоссияОбщество
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