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РИА Новости

В Малайзии арестовали продюсера фильма "Волк с Уолл-стрит"

Вчера, 17:41
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Малайзийская антикоррупционная комиссия (MACC) в четверг арестовала, а позже освободила под залог Ризу Азиза - продюсера фильма "Волк с Уолл-стрит" и пасынка бывшего премьер-министра страны Наджиба Разака, сообщает местная газета New Straits Times.
Главный комиссар малайзийской комиссии Латифа Коя (Latheefa Koya) подтвердила газете арест, добавив, что Риза был освобожден под залог.
"Завтра в Сессионном суде Куала-Лумпура ему будет предъявлено обвинение в соответствии с Законом 2001 года о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и доходами от незаконной деятельности", - заявила комиссар.
Газета отмечает, что 49-летний Риза является владельцем компании Red Granite Pictures, которая спродюсировала фильм "Волк с Уолл-стрит" c Леонардо Ди Каприо в главной роли. По информации источников, Ризе Азизу будет предъявлено обвинение по пяти случаям отмывания денег Good Star Ltd - компании, связанной с беглым финансистом Лоу Тек Джо (Джо Лоу).
Омар аль-Башир
2 мая, 20:42
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Издание уточняет, что комиссия вызывала Азиза четыре раза с 3 июля прошлого года, чтобы получить его показания по делу фонда 1MDB.
В январе этого года голливудский актер Леонардо Ди Каприо тайно предстал перед судом для дачи показаний по делу о хищениях из малайзийского государственного инвестиционного фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB). По данным газеты Washington Post, финансиста Лоу Тек Джо с актером познакомил Риза Азиз. Джо Лоу "втерся в доверие" к актеру, позволяя ему ставить на свой счет в казино в Лас-Вегасе, даря произведения искусства и помогая найти финансирование для фильма "Волк с Уолл-стрит".
В мае сообщалось, что правительство США вернуло более 57 миллионов долларов Малайзии в рамках дела о хищении из малайзийского фонда 1MDB.
Коррупционный скандал вокруг фонда 1MDB, созданного и руководимого бывшим премьером, стал основным фактором в поражении правящей коалиции во главе с Наджибом Разаком на парламентских выборах 9 мая 2018 года. Новым премьер-министром Малайзии стал 92-летний лидер оппозиции Махатхир Мохамад, ранее уже занимавший пост премьер-министра страны с 1981 по 2003 год. В настоящее время следственные органы Малайзии и еще ряда стран, в том числе Сингапура и США, продолжают следствие по фактам хищений и отмывания денег из фонда 1MDB.
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