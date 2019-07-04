В Малайзии арестовали продюсера фильма "Волк с Уолл-стрит"

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Малайзийская антикоррупционная комиссия (MACC) в четверг арестовала, а позже освободила под залог Ризу Азиза - продюсера фильма "Волк с Уолл-стрит" и пасынка бывшего премьер-министра страны Наджиба Разака, сообщает местная газета New Straits Times.

Главный комиссар малайзийской комиссии Латифа Коя (Latheefa Koya) подтвердила газете арест, добавив, что Риза был освобожден под залог.

"Завтра в Сессионном суде Куала-Лумпура ему будет предъявлено обвинение в соответствии с Законом 2001 года о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и доходами от незаконной деятельности", - заявила комиссар.

Газета отмечает, что 49-летний Риза является владельцем компании Red Granite Pictures, которая спродюсировала фильм "Волк с Уолл-стрит" c Леонардо Ди Каприо в главной роли. По информации источников, Ризе Азизу будет предъявлено обвинение по пяти случаям отмывания денег Good Star Ltd - компании, связанной с беглым финансистом Лоу Тек Джо (Джо Лоу).

Издание уточняет, что комиссия вызывала Азиза четыре раза с 3 июля прошлого года, чтобы получить его показания по делу фонда 1MDB.

В январе этого года голливудский актер Леонардо Ди Каприо тайно предстал перед судом для дачи показаний по делу о хищениях из малайзийского государственного инвестиционного фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB). По данным газеты Washington Post, финансиста Лоу Тек Джо с актером познакомил Риза Азиз. Джо Лоу "втерся в доверие" к актеру, позволяя ему ставить на свой счет в казино в Лас-Вегасе, даря произведения искусства и помогая найти финансирование для фильма "Волк с Уолл-стрит".

В мае сообщалось, что правительство США вернуло более 57 миллионов долларов Малайзии в рамках дела о хищении из малайзийского фонда 1MDB.