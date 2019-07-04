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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Кончаловский не знал, что Путин подарит папе Римскому диск с его фильмом

Вчера, 17:40
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРежиссер Андрей Кончаловский на XXX церемонии вручения Национальной кинематографической премии "НИКА"
Режиссер Андрей Кончаловский на XXX церемонии вручения Национальной кинематографической премии НИКА
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Режиссера Андрея Кончаловского давно просили подготовить пару копий его нового фильма "Грех"; он не знал, что президент РФ Владимир Путин преподнесет диск в подарок папе Римскому Франциску, но приятно удивлен этому.
Папа Римский Франциск в четверг провел аудиенцию с президентом РФ Владимиром Путиным. Путин подарил понтифику икону в ризе "Святые Петр и Павел", альбом с работами Микеланджело, а также копию фильма "Грех" Андрея Кончаловского, который посвящен жизни этого художника.
"Надеюсь, Вы найдете пару минут, чтобы посмотреть", - сказал Путин. Кадры встречи показали телеканалы.
"Я об этом не знал, но мне очень приятно. Дело в том, что меня попросили приготовить пару копий, это было уже давно. Я отдал эти копии, но не знал, что это в подарок папе", - сказал Кончаловский РИА Новости.
Фильм "Грех" рассказывает об одном из этапов жизни гения Возрождения, скульптора Микеланджело, когда он работал над Сикстинской капеллой и скульптурой Давида. Картина снималась в Италии на итальянском языке.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания совместных российско-японских документов по итогам встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Осаке. 29 июня 2019
Вчера, 16:57
Путин подарил Папе Римскому икону и фильм "Грех"
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Религия и мировоззрениеПапа РимскийАндрей КончаловскийВладимир ПутинВатиканРоссияВ мире
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