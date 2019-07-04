Кончаловский не знал, что Путин подарит папе Римскому диск с его фильмом

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Режиссера Андрея Кончаловского давно просили подготовить пару копий его нового фильма "Грех"; он не знал, что президент РФ Владимир Путин преподнесет диск в подарок папе Римскому Франциску, но приятно удивлен этому.

Папа Римский Франциск в четверг провел аудиенцию с президентом РФ Владимиром Путиным. Путин подарил понтифику икону в ризе "Святые Петр и Павел", альбом с работами Микеланджело, а также копию фильма "Грех" Андрея Кончаловского, который посвящен жизни этого художника.

Папа Римский станет одним из первых зрителей нового фильма Андрея Кончаловского "Грех". Путин подарил ему несколько дисков с картиной pic.twitter.com/k6602y8CT7 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 4 июля 2019 г.

"Надеюсь, Вы найдете пару минут, чтобы посмотреть", - сказал Путин. Кадры встречи показали телеканалы.

"Я об этом не знал, но мне очень приятно. Дело в том, что меня попросили приготовить пару копий, это было уже давно. Я отдал эти копии, но не знал, что это в подарок папе", - сказал Кончаловский РИА Новости.