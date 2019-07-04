В Краснодаре потушили пожар на складе

КРАСНОДАР, 4 июл - РИА Новости. Крупный пожар на складе в Краснодаре на площади 1,2 тысячи метров полностью потушен, сообщает ГУ МЧС по краю.

Утром в четверг сообщалось, что на Кореновской улице в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров загорелся склад, на борьбу с огнем было брошено 44 сотрудника МЧС и 12 единиц техники. К 9.07 мск было ликвидировано открытое горение.