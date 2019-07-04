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РИА Новости

Суд должен учесть обстоятельства насилия над Хачатурян, заявила Москалькова

Вчера, 17:39
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© АГН "Москва" / Александр АвиловАнгелина Хачатурян, обвиняемая в соучастии в жестоком убийстве своего отца, в Басманном суде
Ангелина Хачатурян, обвиняемая в соучастии в жестоком убийстве своего отца, в Басманном суде
© АГН "Москва" / Александр Авилов
ОМСК, 4 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сочувствует сестрам Хачатурян и считает, что суд должен принять во внимание обстоятельства насилия отца над девочками.
"Я очень сочувствую этим девочкам, которые со слов их адвокатов, средств массовой информации попали вот в эти условия насилия и издевательств. И я уверена, что суд должен учесть эти обстоятельства при рассмотрении их дела", - сказала РИА Новости Москалькова.
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, но затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий". В июне 2019 года следствие предъявило сестрам самую тяжкую из возможных квалификаций - обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Девушкам грозит от 8 до 20 лет колонии.
Адвокаты сообщали, что следствие оставило квалификацию без изменения, хотя было установлено, что сестры жили "в условиях многолетней психотравмирующей ситуации". По мнению защиты, Хачатурян несколько лет систематически избивал дочерей и "применял сексуальное насилие". Защита настаивает, что девушки действовали в рамках необходимой обороны.
Сестры Хачатурян Ангелина и Крестина, обвиняемые в убийстве своего отца, в Басманном суде перед началом рассмотрения ходатайства следствия о продлении меры пресечения. 26 июня 2019
3 июля, 16:30
"Эффект Хачатурян": как жертвы домашнего насилия стали убийцамиСестер Хачатурян обвиняют по статье "убийство группой лиц по предварительному сговору", наказание – до 20 лет тюрьмы. Радио Sputnik и юристы разбирались, применима ли другая статья, какую роль здесь играет домашнее насилие и что такое соразмерность обороны.
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Дело об убийстве тремя сестрами отца в МосквеТатьяна МоскальковаРоссияПроисшествия
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