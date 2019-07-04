Суд должен учесть обстоятельства насилия над Хачатурян, заявила Москалькова

Ангелина Хачатурян, обвиняемая в соучастии в жестоком убийстве своего отца, в Басманном суде

ОМСК, 4 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сочувствует сестрам Хачатурян и считает, что суд должен принять во внимание обстоятельства насилия отца над девочками.

"Я очень сочувствую этим девочкам, которые со слов их адвокатов, средств массовой информации попали вот в эти условия насилия и издевательств. И я уверена, что суд должен учесть эти обстоятельства при рассмотрении их дела", - сказала РИА Новости Москалькова.

Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, но затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий". В июне 2019 года следствие предъявило сестрам самую тяжкую из возможных квалификаций - обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Девушкам грозит от 8 до 20 лет колонии.