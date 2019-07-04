Названы самые популярные автомобили в России

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили список самых продаваемых автомобилей в России по итогам июня.
Лидером рейтинга стала отечественная LADA Granta. За месяц продажи этой модели выросли на 34 процента и составили более 11,6 тысячи единиц техники. Второе место досталось LADA Vesta с тиражом почти девять тысяч автомобилей. На третьей строчке расположилась KIA Rio с результатом почти 8,3 тысячи реализованных машин.
Четвертым стал седан Hyundai Solaris — за месяц было продано около шести тысяч таких авто. Лидер среди моделей SUV Hyundai Creta замкнул первую пятерку, показав результат более 5,9 тысячи экземпляров.
Следующим в рейтинге стал седан Volkswagen Polo — на нем остановили свой выбор около 5,4 тысячи автовладельцев. LADA Largus оказалась на седьмой строчке с тиражом почти 4,4 тысячи машин. Внедорожник Renault Duster занял восьмое место — в июне было реализовано около 3,5 тысячи единиц техники. Кроссовер Volkswagen Tiguan стал предпоследним с показателем более 3,2 тысячи проданных экземпляров. Замыкает десятку лидеров бизнес-седан Toyota Camry с результатом более трех тысяч автомобилей.