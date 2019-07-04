Названы самые популярные автомобили в России

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Эксперты аналитического агентства Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили список самых продаваемых автомобилей в России по итогам июня.

Лидером рейтинга стала отечественная LADA Granta. За месяц продажи этой модели выросли на 34 процента и составили более 11,6 тысячи единиц техники. Второе место досталось LADA Vesta с тиражом почти девять тысяч автомобилей. На третьей строчке расположилась KIA Rio с результатом почти 8,3 тысячи реализованных машин.

Четвертым стал седан Hyundai Solaris — за месяц было продано около шести тысяч таких авто. Лидер среди моделей SUV Hyundai Creta замкнул первую пятерку, показав результат более 5,9 тысячи экземпляров.