В Калининграде повара суши-бара болели сальмонеллезом

КАЛИНИНГРАД, 4 июл - РИА Новости. Повара суши-бара в Калининграде, где отравились 13 человек, были носителями сальмонеллеза, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по области.

Как ранее сообщали в управлении, с 29 июня по 2 июля клинические проявления кишечной инфекции были зарегистрированы у 13 посетителей суши-бара "Якитория" на Ленинском проспекте в Калининграде, 11 из которых были госпитализированы в инфекционный стационар, остальные получали амбулаторное лечение. Ведомство приостановило работу заведения и начало эпидемиологическое расследование.

"В пробах отобранной готовой и сырой продукции обнаружены патогенные микроорганизмы (сальмонелла). Среди персонала, в том числе непосредственно осуществляющего приготовление пищи (су-шеф, повар), выявлены носители сальмонеллезной инфекции", - говорится в сообщении.