В Индии покойник ожил на похоронах

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В индийском городе Лакхнау мужчину чуть не похоронили заживо, В индийском городе Лакхнау мужчину чуть не похоронили заживо, сообщает информационный портал NDTV.

Фуркан Мохаммад попал в ДТП, и его госпитализировали в частную клинику. По словам брата пострадавшего Ирфана Мохаммада, семья заплатила 700 тысяч рупий (около 645 тысяч рублей. — Прим. ред.) за три дня лечения.

"Как только мы сказали, что у нас нет денег, они объявили его мертвым", — рассказал Мохаммад.

Родственники Мохаммада организовали похороны. Однако во время церемонии погребения некоторые заметили, что конечности "покойника" двигаются. Его сразу же отвезли в больницу, где врачи подтвердили, что он жив. Мужчину немедленно подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Пациент находится в критическом состоянии, но определенно не скончался. У него пульс, артериальное давление, его рефлексы работают", — сказал лечащий врач.