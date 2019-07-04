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РИА Новости

В Индии покойник ожил на похоронах

Вчера, 17:29
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© Depositphotos / Syda ProductionsПохороны
Похороны
© Depositphotos / Syda Productions
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В индийском городе Лакхнау мужчину чуть не похоронили заживо, сообщает информационный портал NDTV.
Фуркан Мохаммад попал в ДТП, и его госпитализировали в частную клинику. По словам брата пострадавшего Ирфана Мохаммада, семья заплатила 700 тысяч рупий (около 645 тысяч рублей. — Прим. ред.) за три дня лечения.
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"Как только мы сказали, что у нас нет денег, они объявили его мертвым", — рассказал Мохаммад.
Родственники Мохаммада организовали похороны. Однако во время церемонии погребения некоторые заметили, что конечности "покойника" двигаются. Его сразу же отвезли в больницу, где врачи подтвердили, что он жив. Мужчину немедленно подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
"Пациент находится в критическом состоянии, но определенно не скончался. У него пульс, артериальное давление, его рефлексы работают", — сказал лечащий врач.
По факту инцидента проводится расследование.
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