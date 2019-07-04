Матвиенко предложила ограничить использование мобильных телефонов в школах

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддерживает предложение учительского сообщества о запрете для учеников пользоваться телефонами в школе, этот вопрос нужно решить к 1 сентября.

"Просьба решить этот вопрос к новому учебному году", - обратилась Матвиенко к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

По ее мнению, возможно, следует вообще "запретить приносить телефон в школу, поскольку там нет помещений для хранения, а директора школ не захотят брать на себя такую ответственность".

Матвиенко отметила, что многие педагоги, директора школ и родители высказываются против использования детьми телефонов в школе, особенно в младших классах, где это отвлекает от учебного процесса.

"На перемене вместо общения дети играют в различные игры. Существует социальное неравенство", - добавила она.

Спикер СФ подчеркнула, что "эта тема деликатная, возможно, в школе нужно создавать условия для хранения телефонов".