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РИА Новости

Матвиенко предложила ограничить использование мобильных телефонов в школах

Вчера, 17:24
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддерживает предложение учительского сообщества о запрете для учеников пользоваться телефонами в школе, этот вопрос нужно решить к 1 сентября.
"Просьба решить этот вопрос к новому учебному году", - обратилась Матвиенко к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.
По ее мнению, возможно, следует вообще "запретить приносить телефон в школу, поскольку там нет помещений для хранения, а директора школ не захотят брать на себя такую ответственность".
Матвиенко отметила, что многие педагоги, директора школ и родители высказываются против использования детьми телефонов в школе, особенно в младших классах, где это отвлекает от учебного процесса.
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"На перемене вместо общения дети играют в различные игры. Существует социальное неравенство", - добавила она.
Спикер СФ подчеркнула, что "эта тема деликатная, возможно, в школе нужно создавать условия для хранения телефонов".
Она напомнила, что Советом при президенте по реализации госполитики по защите детей была создана рабочая группа, которая в течение месяца должна представить свои предложения по этому вопросу. В любом случае, полагает Матвиенко, "у ребенка не должно быть телефона на уроке".
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Валентина МатвиенкоРоспотребнадзорРоссияОбщество
Популярные комментарии
Хоть что то дельное решила сделать.
4 июля, 17:53
АМАлексей Мурашко
73210191
Пускай в думе да СФ запретит сначала, чтобы о работе думали, а не в инстаграмах сидели.
4 июля, 17:46
Cemixxx Cem
143020017
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