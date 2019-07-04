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РИА Новости

Ученые выяснили, почему мужчины редко прибираются

Вчера, 17:24
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© Depositphotos / EdZbarzhyvetskyМужчина и женщина за чтением
Мужчина и женщина за чтением
© Depositphotos / EdZbarzhyvetsky
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Социологи не нашли различий в том, как мужчины и женщины воспринимают беспорядок в комнатах и оценивают необходимость провести уборку. Все расхождения оказались связаны с гендерными стереотипами, пишут ученые в журнале Sociological Methods and Research.

"Как правило, мужчины тратят в три раза меньше времени на уборку, чем женщины. Говорит ли это о том, что последние — эталон чистоты, а первые генетически запрограммированы так, что они просто не видят грязь? Это оправдание помогает им увиливать от приборки, и мы показали, что на самом деле это не так", — отмечает Сара Тебо (Sarah Thebaud) из университета Калифорнии в Санта-Барбаре (США).

В последние годы ученые активно пытаются понять, существует ли физиологические, эволюционные или химические особенности в работе организма женщин и мужчин, или же если все различия в нашем поведении обусловлены воспитанием, гормонами и культурными традициями.
К примеру, в декабре 2013 года биологи из США выяснили, что некоторые отделы мозга у мужчин общаются друг с другом не так, как это делают аналогичные регионы нервной системы у и женщин, и наоборот. Несколько лет назад молекулярные биологи выяснили, что сильный и слабый пол по-разному воспринимают боль, и нашли намеки на то, что мужчины "запрограммированы" эволюцией умирать раньше женщин.
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Многие люди, как отмечает Тебо, давно считают, что еще одним примером подобных эволюционно или биологически обусловленных различий может быть то, как мужчины и женщины относятся к грязи и беспорядку в их квартирах, на рабочих местах и в других помещениях, куда они часто заходят.
Американские социологи и их австралийские коллеги проверили, так ли это на самом деле, попросив три сотни мужчин и женщин, принадлежавших к самым разным возрастным и социальным категориям, оценить фотографии нескольких комнат, где жил вымышленный мужчина или женщина.
Рассматривая фотографии этих помещений, добровольцы должны были оценить то, в каком состоянии находилось помещение, что они поменяли бы в нем, а также рассказать о том, как они представляют себе его хозяина и его личные качества. Несмотря на то, что вариантов ответа было очень много, исследователей интересовали только две вещи – оценка уровня чистоты в комнате и то, насколько сильно респонденты хотели, чтобы в ней кто-то прибрался.
Оказалось, что расхожие представления о различиях между мужчинами и женщинами были в данном случае ложными. И слабый, и сильный пол одинаковым образом воспринимали беспорядок в комнате и высказывали схожие идеи о том, следует ли провести в ней уборку.
С другой стороны, на это желание очень сильно влиял пол владельца комнаты. Если в ней жил мужчина, то участники опроса намного мягче относились к беспорядку и ставили ему более высокие оценки, чем женщинам, жившим в схожей обстановке. Это, как отмечают Тебо и ее коллеги, относилось не только к состоянию комнаты, но и тому, насколько неряшливым респонденты считали ее хозяина.
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"Когда мы говорили, что комната принадлежит условной "Дженнифер", все респонденты, вне зависимости от их пола, относились к ней строже и считали, что такой уровень беспорядка вызовет больше порицания со стороны гостей, чем в тех случаях, когда это помещение принадлежало "Джону", — продолжает социолог.

При этом, что интересно, добровольцы ставили мужчинам более низкие оценки, что, как считает Тебо, говорит об их убежденности в том, что представители сильного пола очень ленивы, а за порядок в доме отвечает женщина. Иными словами, нежелание мужчин заниматься приборкой и отсутствие порядка в их комнатах скорее связано с социальными стереотипами и воспитанием, чем с некими биологическими и эволюционными факторами, заключают ученые.
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социологияпсихологияОткрытия - РИА НаукаСШАРИА Наука
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