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РИА Новости

Москалькова попросила проверить претензии к СК по делу сестер Хачатурян

Вчера, 17:21
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкКристина Хачатурян и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы. 26 декабря 2018
Кристина Хачатурян и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы. 26 декабря 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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ОМСК, 4 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила в прокуратуру обращение о проверке правомерности претензий правозащитников по делу сестер Хачатурян к следствию.
"Перед отъездом (в Омск - ред.) ко мне поступило обращение от правозащитника по поводу того, что заканчивается следствие и формируется обвинение. Согласно закону, я не могу вмешиваться в следствие. Поэтому я направила обращение прокурору с тем, чтобы он проверил правомерность тех претензий к следствию, которые сегодня сформировали правозащитники по делу Хачатурян", - сказала РИА Новости Москалькова.
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года: как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, но затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий". В июне 2019 года следствие предъявило сестрам самую тяжкую из возможных квалификаций - обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Девушкам грозит от 8 до 20 лет колонии.
Адвокаты сообщали, что следствие оставило квалификацию без изменения, хотя было установлено, что сестры жили "в условиях многолетней психотравмирующей ситуации". По мнению защиты, Хачатурян несколько лет систематически избивал дочерей и "применял сексуальное насилие". Защита настаивает, что девушки действовали в рамках необходимой обороны.
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