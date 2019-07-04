Москалькова попросила проверить претензии к СК по делу сестер Хачатурян

"Перед отъездом (в Омск - ред.) ко мне поступило обращение от правозащитника по поводу того, что заканчивается следствие и формируется обвинение. Согласно закону, я не могу вмешиваться в следствие. Поэтому я направила обращение прокурору с тем, чтобы он проверил правомерность тех претензий к следствию, которые сегодня сформировали правозащитники по делу Хачатурян", - сказала РИА Новости Москалькова.