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РИА Новости

Путин встретился с президентом Италии

Вчера, 17:14
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла на церемонии официальной встречи в Риме. 4 июля 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла на церемонии официальной встречи в Риме. 4 июля 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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РИМ, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, прибывший в Рим с однодневным визитом, проводит встречу с президентом республики Серджо Маттареллой.
Перед переговорами состоялась церемония приветствия Путина президентом Италии.
Российский лидер приехал на встречу с Маттареллой из Ватикана, где у него была аудиенция у папы Римского Франциска.
В преддверии поездки Путина в Рим помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что российский лидер обсудит с руководством Италии вопросы взаимодействия России и Евросоюза, а также ситуацию в Сирии, Ливии, на Украине и вокруг иранской ядерной программы.
После переговоров с Маттареллой Путин проведет встречу с председателем совета министров Джузеппе Конте. На полях переговоров российского лидера в Италии будет подписан пакет документов.
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