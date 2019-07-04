Путин встретился с президентом Италии

Президент РФ Владимир Путин и президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла на церемонии официальной встречи в Риме. 4 июля 2019

РИМ, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, прибывший в Рим с однодневным визитом, проводит встречу с президентом республики Серджо Маттареллой.

Перед переговорами состоялась церемония приветствия Путина президентом Италии.

Российский лидер приехал на встречу с Маттареллой из Ватикана, где у него была аудиенция у папы Римского Франциска.

В преддверии поездки Путина в Рим помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что российский лидер обсудит с руководством Италии вопросы взаимодействия России и Евросоюза, а также ситуацию в Сирии, Ливии, на Украине и вокруг иранской ядерной программы.