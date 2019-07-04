Посла Британии вызвали в иранский МИД из-за задержания танкера в Гибралтаре

Ранее в четверг стало известно, что власти Гибралтара задержали супертанкер, перевозивший сырую нефть в Сирию. Как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, такие меры были предприняты из-за "информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии". Танкер был задержан по просьбе США.