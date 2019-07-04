Посла Британии вызвали в иранский МИД из-за задержания танкера в Гибралтаре

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране Роберта Макэра из-за задержания иранского нефтетанкера в Гибралтарском проливе, сообщил официальный представитель МИД ИРИ Аббас Мусави.
"После незаконного задержания иранского нефтяного танкера в Гибралтарском проливе военно-морскими силами Великобритании британский посол в Тегеране был вызван в МИД", - сообщил Мусави на своей странице в Twitter.
Ранее в четверг стало известно, что власти Гибралтара задержали супертанкер, перевозивший сырую нефть в Сирию. Как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, такие меры были предприняты из-за "информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии". Танкер был задержан по просьбе США.