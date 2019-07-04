Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-04T17:07Z
https://ria.ru/20190704/1556213154.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155355/46/1553554606_8:452:2845:2048_1036x0_80_0_0_0c603dd8f9ba510795d0958d01144576.jpg
РИА Новости

Посла Британии вызвали в иранский МИД из-за задержания танкера в Гибралтаре

Вчера, 17:07
1384
© AP Photo / Vahid SalemiТегеран, Иран
Тегеран, Иран
© AP Photo / Vahid Salemi
Тегеран, Иран . Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране Роберта Макэра из-за задержания иранского нефтетанкера в Гибралтарском проливе, сообщил официальный представитель МИД ИРИ Аббас Мусави.
"После незаконного задержания иранского нефтяного танкера в Гибралтарском проливе военно-морскими силами Великобритании британский посол в Тегеране был вызван в МИД", - сообщил Мусави на своей странице в Twitter.
Ранее в четверг стало известно, что власти Гибралтара задержали супертанкер, перевозивший сырую нефть в Сирию. Как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, такие меры были предприняты из-за "информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии". Танкер был задержан по просьбе США.
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху
6 марта, 22:17
Нетаньяху призвал мир остановить морскую "контрабанду" нефти из Ирана
91201417
Обсудить 0
МИД ИранаВеликобританияСирияИранСШАВ мире
Рекомендуем
На задержанном Гибралтаром танкере находилось 28 членов экипажа
РИА
Новости
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД раскритиковали обвинения немецкой контрразведки в адрес Sputnik и RT
Украинский флаг
Опрос показал, какого руководителя хотят жители Украины
В Иране опровергли сообщения об условиях для начала переговоров с США
Лента
новостей
Американский военный в районе сирийского населенного пункта Манбидж
В МИД заявили об отсутствии прогресса в выводе американских войск из Сирии
Чайки на берегу Охотского моря на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
Москва выразила Токио протест из-за карты с "японскими" Курилами на G20
Американский генерал рассекретил план США на случай ядерной войны
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
США следует снять "нефтяное эмбарго" против Ирана, считает Ульянов
Поставщик пиротехники принимает участие в расследовании ЧП в Минске
Президент РФ Владимир Путин и президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла на церемонии официальной встречи в Риме. 4 июля 2019
Путин встретился с президентом Италии
Британия оценила задержание в Гибралтаре танкера с нефтью для Сирии
Горы острова Западный Шпицберген
На Украине задумались над освоением Арктики
Грузинская певица Нино Катамадзе
Стало известно, почему из музыкальных сервисов удалили песни Катамадзе
Игорь Коломойский
Коломойский объяснил, чем конфликт в Донбассе выгоден США
Реактивный самолет производства Dassault Aviation
Минздрав объяснил покупку самолета Falcon 7X
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:04ФСБ задержала подозреваемого в госизмене
11:04"Аврора" не отменяла рейсы на Камчатку из-за извержения вулкана
11:03В Москве за полгода задержали почти тысячу участников и лидеров ОПГ
11:02СК предъявил обвинение мужчине, задержанному за стрельбу в тюменском ТЦ
11:02"Молодая Гвардия Единой России" создаст Фонд поддержки соцпроектов молодежи
11:00Российский биолог рассказал о новых планах по созданию "ГМО-детей"
10:54В ОБСЕ рекомендовали Киеву пересмотреть условия для соцвыплат в Донбассе
10:54В Крыму назвали причину появления у полуострова самолета-разведчика США
10:54Экс-премьер Польши полтора года не платил алименты
10:54В Муроме работника железной дороги насмерть задавило краном
10:50В Хабаровске начальника управления дорог задержали по подозрению во взятке
10:48Врачи рассказали о состоянии жестко избитой в Ингушетии девочки
10:46В МЧС рассказали о тушении пожара в храме в Курганской области
10:45В России задержали членов ОПГ, подозреваемых в убийствах в 1990-е
10:44Родные экс-командира "ПВО ДНР" рассказали о его похищении
10:41Сенатор назвал меры по перехвату самолета США у берегов Крыма необходимыми
10:40СМИ: в Лондоне в мусорном баке нашли документы лаборатории в Портон-Дауне
10:39Группировка сил Минобороны поможет пострадавшим от паводка в Приангарье
10:35Парубий призвал Зеленского подписать закон об импичменте
10:34В Тулуне развернули мобильную станцию "Гигиена" для очистки воды
Лента новостейМолния