Вопросы с жильем для пострадавших от паводка под Иркутском решат к октябрю

ТУЛУН (Иркутская область), 4 июл – РИА Новости. Власти Иркутской области обещают решить все вопросы, связанные с жильем для пострадавших от паводка, к октябрю, до наступления холодов, об этом сообщил председатель комиссии по ЧС Руслан Болотов.

Болотов рассказал, что сегодня в Тулун прибыла оперативная рабочая группа, созданная по распоряжению вице-премьера Виталия Мутко. "Сегодня прибыла рабочая группа под руководством (Леонида) Ставицкого, это первый заместитель министерства строительства РФ, мы с ним находимся в плотном контакте, начинаем работу по подготовке механизмов и утверждению их в субботу на правительственной комиссии. Механизмы, по которым граждане будут восстановлены в праве на жилье", - добавил председатель КЧС.

"Мы находимся уже практически в середине строительного сезона в Иркутской области, в октябре уже будет холодно, и наша задача в эти сроки сделать все необходимое, чтобы восстановить поврежденные многоквартирные дома и начать обеспечение жителей жилыми объектами, исходя из тех механизмов, которые будут выбраны", - сказал Болотов.

Кроме того, еще одной глобальной задачей властей является восстановление социальной инфраструктуры – школ, поликлиник, домов культуры, отметил он. "Еще одна из задач - восстановление дорожного покрытия, потому что нам нужно иметь нормальные дороги", - добавил председатель комиссии.