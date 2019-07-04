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РИА Новости

Вопросы с жильем для пострадавших от паводка под Иркутском решат к октябрю

Вчера, 17:01
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© РИА Новости / Светлана Задера / Перейти в фотобанкПоследствия паводка в Тулунском районе Иркутской области
Последствия паводка в Тулунском районе Иркутской области
© РИА Новости / Светлана Задера
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ТУЛУН (Иркутская область), 4 июл – РИА Новости. Власти Иркутской области обещают решить все вопросы, связанные с жильем для пострадавших от паводка, к октябрю, до наступления холодов, об этом сообщил председатель комиссии по ЧС Руслан Болотов.
Болотов рассказал, что сегодня в Тулун прибыла оперативная рабочая группа, созданная по распоряжению вице-премьера Виталия Мутко. "Сегодня прибыла рабочая группа под руководством (Леонида) Ставицкого, это первый заместитель министерства строительства РФ, мы с ним находимся в плотном контакте, начинаем работу по подготовке механизмов и утверждению их в субботу на правительственной комиссии. Механизмы, по которым граждане будут восстановлены в праве на жилье", - добавил председатель КЧС.
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"Мы находимся уже практически в середине строительного сезона в Иркутской области, в октябре уже будет холодно, и наша задача в эти сроки сделать все необходимое, чтобы восстановить поврежденные многоквартирные дома и начать обеспечение жителей жилыми объектами, исходя из тех механизмов, которые будут выбраны", - сказал Болотов.
Кроме того, еще одной глобальной задачей властей является восстановление социальной инфраструктуры – школ, поликлиник, домов культуры, отметил он. "Еще одна из задач - восстановление дорожного покрытия, потому что нам нужно иметь нормальные дороги", - добавил председатель комиссии.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным правительства региона, в результате паводка погиб 21 человек, еще 14 числятся пропавшими без вести. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
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