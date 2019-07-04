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РИА Новости

Ущерб по делу экс-главы "Автодора" превышает два миллиарда рублей

Вчера, 16:56
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Бывший руководитель "Автодора" Сергей Кельбах нанес государству ущерб, превышающий два миллиарда рублей, сообщили в Следственном комитете.
Расследование связано с масштабными нарушениями при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье. Подозреваемому грозит до десяти лет колонии.
По данным следствия, в 2017 году Кельбах незаконно выделил одной из компаний, занятых в строительстве ЦКАД, более двух миллиардов рублей. А двумя годами ранее эта же компания по его указанию получила из бюджета еще 3,9 миллиона рублей.
Кроме того, Кельбаха обвиняют в том, что он незаконно выплатил еще одной компании 132 миллиона рублей за разработку документации по ЦКАД. Как установило следствие, эти работы не были предусмотрены федеральной целевой программой.
Строительство пятого пускового комплекса ЦКАД
Вчера, 17:17
"Автодор" передал следствию все материалы по делу о нарушениях на ЦКАД
Сейчас следствие выясняет, не причастен ли бывший глава "Автодора" и к другим коррупционным эпизодам.
Задержан ли Кельбах, Следственный комитет не уточняет. Но еще сегодня днем топ-менеджер, ныне занимающий пост советника главы РЖД, заявлял радиостанции "Говорит Москва", что находится на работе и ничего не знает об уголовном деле.

Путаница с фамилией

Об уголовном деле, связанном с нарушениями при строительстве ЦКАД, сообщил сегодня генпрокурор Юрий Чайка. Однако возникла путаница: по логике повествования получалось, что расследование ведется против бывшего руководителя "Автодора", но Чайка заявил об уголовном преследовании председателя правления организации.
Позже Генпрокуратура уточнила, что речь идет все-таки о бывшем главе холдинга Сергее Кельбахе. Он возглавлял "Автодор" до февраля, затем его сменил Вячеслав Петушенко.
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
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Проблемы с ЦКАД

В начале февраля Счетная палата сообщила, что строительство ЦКАД отстает от плана. По данным ведомства, на 1 декабря прошлого года объект был готов на разных участках от нуля до 66 процентов.
Позже нынешний глава холдинга заявил в интервью РИА Новости, что переносить сроки ввода дороги пока не планируется, хотя такой риск есть. При этом он сослался на изменившиеся законы, которые налагают на строителей новые требования.
По мнению экспертов палаты, "Автодор" в прошлом году показал худший результат работы за десять лет существования и при этом почти полностью потратил выделенные из бюджета 74,8 миллиарда рублей. Компания, по заключению аудиторов, провалила 11 из 12 целевых показателей.
Центральная кольцевая автомобильная дорога, или А-113, пройдет по территории Подмосковья и Новой Москвы на расстоянии 50 километров от МКАД. Длина скоростной магистрали составит около 530 километров. Строительство началось в 2014-м. По последним данным, проект планируется завершить к 2025 году.
Строительство пятого пускового комплекса ЦКАД
26 марта, 09:19
СМИ: на строительство ЦКАД требуется еще 45 млрд рублей бюджетных денег
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Автодор
РоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Так и министра сажать надо! Точно делился с ним. Я так понимаю, что за миллиардами выделенных денег ни кто не следит. Главное их получить! А там и за границу можно мотать. Интересно! Сколько откатили Ротенберги со строительства дорог и мостов в Крым? Сколько простоят эти сооружения и с кем поделились за наряд на производство работ. Вот вам братцы и пенсионная реформа. Денег не хватает воровать. Приходится пенсионеров грабить.
4 июля, 18:14
Агафон Батечко
3320202
Как всегда дадут пару лет условно, штраф не большой и всё!
4 июля, 17:44
mmetsavaim
2620201
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