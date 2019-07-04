Полпред в СКФО призвал силовиков оказать содействие врио главы Ингушетии

НАЛЬЧИК, 4 июл – РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александр Матовников призвал руководителей правоохранительных органов округа оказать необходимое содействие врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматову.

В четверг Матовников провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматовым и руководителями правоохранительного блока Северо-Кавказского федерального округа.

"Обсудили актуальные вопросы обеспечения правопорядка, безопасности и соблюдения конституционных прав граждан на территории республики… Призвал собравшихся оказать врио главы Ингушетии необходимое содействие в работе", - написал Матовников по итогам встречи в четверг в своем аккаунте в Instagram

Полпред также отметил важность тесного взаимодействия органов государственной власти региона и правоохранительных структур в решении задач укрепления общественно-политической стабильности в регионе.