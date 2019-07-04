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РИА Новости

Полпред в СКФО призвал силовиков оказать содействие врио главы Ингушетии

Вчера, 16:55
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкМахмуд-Али Калиматов
Махмуд-Али Калиматов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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НАЛЬЧИК, 4 июл – РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александр Матовников призвал руководителей правоохранительных органов округа оказать необходимое содействие врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматову.
В четверг Матовников провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматовым и руководителями правоохранительного блока Северо-Кавказского федерального округа.
"Обсудили актуальные вопросы обеспечения правопорядка, безопасности и соблюдения конституционных прав граждан на территории республики… Призвал собравшихся оказать врио главы Ингушетии необходимое содействие в работе", - написал Матовников по итогам встречи в четверг в своем аккаунте в Instagram.
Полпред также отметил важность тесного взаимодействия органов государственной власти региона и правоохранительных структур в решении задач укрепления общественно-политической стабильности в регионе.
В конце июня президент России Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова и назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. Выборы главы Ингушетии состоятся 8 сентября - в единый день голосования, его изберут депутаты парламента из представленных президентом России трех кандидатур.
Президент РФ В. Путин назначил врио главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов
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Махмуд-Али КалиматовАлександр МатовниковИнгушетияПолитика
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