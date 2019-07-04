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РИА Новости

Монголия готова разместить в летних лагерях детей из Иркутской области

Вчера, 16:52
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© РИА Новости / Светлана Задера / Перейти в фотобанкПоследствия паводка в Тулунском районе Иркутской области. 4 июля 2019
Последствия паводка в Тулунском районе Иркутской области. 4 июля 2019
© РИА Новости / Светлана Задера
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга заявил в четверг, что его страна готова разместить в своих летних лагерях до 100 российских детей из Иркутской области, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте пресс-службы президента.
Ранее представитель Россотрудничества в Монголии сообщил РИА Новости, что первая партия гуманитарной помощи была направлена из Монголии в районы Иркутской области, пострадавшие от паводка.
"Детские лагеря в Монголии готовы принять до 100 детей из районов Иркутской области, затронутых наводнением", - говорится в заявлении. Президент Монголии также выразил искренние соболезнования главе российского государства Владимиру Путину в связи с паводками в регионе.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным правительства региона, в результате паводка погиб 21 человек, еще 14 числятся пропавшими без вести. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
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