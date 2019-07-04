Монголия готова разместить в летних лагерях детей из Иркутской области

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга заявил в четверг, что его страна готова разместить в своих летних лагерях до 100 российских детей из Иркутской области, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте пресс-службы президента.

Ранее представитель Россотрудничества в Монголии сообщил РИА Новости, что первая партия гуманитарной помощи была направлена из Монголии в районы Иркутской области, пострадавшие от паводка.

"Детские лагеря в Монголии готовы принять до 100 детей из районов Иркутской области, затронутых наводнением", - говорится в заявлении. Президент Монголии также выразил искренние соболезнования главе российского государства Владимиру Путину в связи с паводками в регионе.