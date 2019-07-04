Диетолог оценил исследование о препятствующих раку продуктах

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Врач-диетолог прокомментировал исследование испанских ученых о том, что употребление нежирной молочной продукции уменьшает риск развития ряда заболеваний.
В интервью "Вечерней Москве" специалист заметил, что молоко плохо усваивается организмом, в особенности у пациентов преклонного возраста.
"Сегодня даже не все здоровые молодые люди полностью усваивают лактозу. А все потому, что у многих лактозная недостаточность", — подчеркнул собеседник издания.
По словам диетолога, ученым стоило обратить особое внимание на кисломолочную продукцию, так как именно она "препятствует развитию ожирения и, как следствие, исключает возможность появления диабета второго типа и метаболического синдрома".
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Как отметил эксперт, содержащийся в кисломолочных продуктах кальций отвечает за проводимость нервного импульса, влияющего на расходование энергии и сжигание жира. В такой продукции больше белков, которые предотвращают возникновение атеросклероза и рака.
Ранее научная группа из Испании опубликовала исследование, согласно которому включение в рацион нежирной молочной продукции снижает риск развития метаболического синдрома, диабета второго типа и некоторых видов рака.
Как заявил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян, молочная продукция полезна для здоровья, однако ее положительное влияние на профилактику рака или диабета научно не подтверждено.
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