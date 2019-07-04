Диетолог оценил исследование о препятствующих раку продуктах

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Врач-диетолог прокомментировал исследование испанских ученых о том, что употребление нежирной молочной продукции уменьшает риск развития ряда заболеваний.

В интервью "Вечерней Москве" специалист заметил, что молоко плохо усваивается организмом, в особенности у пациентов преклонного возраста.

"Сегодня даже не все здоровые молодые люди полностью усваивают лактозу. А все потому, что у многих лактозная недостаточность", — подчеркнул собеседник издания.

По словам диетолога, ученым стоило обратить особое внимание на кисломолочную продукцию, так как именно она "препятствует развитию ожирения и, как следствие, исключает возможность появления диабета второго типа и метаболического синдрома".

Как отметил эксперт, содержащийся в кисломолочных продуктах кальций отвечает за проводимость нервного импульса, влияющего на расходование энергии и сжигание жира. В такой продукции больше белков, которые предотвращают возникновение атеросклероза и рака.

Ранее научная группа из Испании опубликовала исследование, согласно которому включение в рацион нежирной молочной продукции снижает риск развития метаболического синдрома, диабета второго типа и некоторых видов рака.