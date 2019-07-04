Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-04T17:55Z
https://ria.ru/20190704/1556212157.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155331/99/1553319934_0:102:3076:1833_1036x0_80_0_0_606994dc906d3952886d1e9c456df332.jpg
РИА Новости

Диетолог оценил исследование о препятствующих раку продуктах

Вчера, 16:51
11807
© РИА Новости / Александр КряжевМолоко
Молоко
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Врач-диетолог прокомментировал исследование испанских ученых о том, что употребление нежирной молочной продукции уменьшает риск развития ряда заболеваний.
В интервью "Вечерней Москве" специалист заметил, что молоко плохо усваивается организмом, в особенности у пациентов преклонного возраста.
"Сегодня даже не все здоровые молодые люди полностью усваивают лактозу. А все потому, что у многих лактозная недостаточность", — подчеркнул собеседник издания.
По словам диетолога, ученым стоило обратить особое внимание на кисломолочную продукцию, так как именно она "препятствует развитию ожирения и, как следствие, исключает возможность появления диабета второго типа и метаболического синдрома".
Какао-бобы
21 июня, 18:51
Ученые нашли в какао лекарство от ожирения и диабета
Как отметил эксперт, содержащийся в кисломолочных продуктах кальций отвечает за проводимость нервного импульса, влияющего на расходование энергии и сжигание жира. В такой продукции больше белков, которые предотвращают возникновение атеросклероза и рака.
Ранее научная группа из Испании опубликовала исследование, согласно которому включение в рацион нежирной молочной продукции снижает риск развития метаболического синдрома, диабета второго типа и некоторых видов рака.
Как заявил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян, молочная продукция полезна для здоровья, однако ее положительное влияние на профилактику рака или диабета научно не подтверждено.
Пробиотики
19 июня, 10:51
Ученые назвали способ защититься от рака кишечника
671043720
Обсудить 4
РоссияИспанияРИА Наука
Популярные комментарии
Причины возникновения рака науке неизвестны, зато "известны" методы его профилактики постоянно дорожающими продуктами питания.
4 июля, 20:01
nnop300
1120300
Рекомендуем
Сберкнижка
В Госдуму внесли проект о полной компенсации советских вкладов в Сбербанке
РИА
Новости
Рентгеновская фотография креста Эйнштейна и квазара HE0435 в далекой галактике
Телескоп НАСА открыл черную дыру, вращающуюся почти со скоростью света
Пассажиры идут на посадку в самолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda в аэропорту Внуково
Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника "Победы"
Горы острова Западный Шпицберген
На Украине задумались над освоением Арктики
Лента
новостей
КамАЗ
Электромобили и самокаты с 2020 года смогут ездить с ревом "КамАЗа"
В Ростове-на-Дону проведут проверку после избиения выпускников
Президент Украины Владимир Зеленский
В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады
Пожар на складе бурбона Jim Beam
В Кентукки уже сутки полыхают тонны Jim Beam, горящий виски попал в реку
Американские истребители F-22 Raptor
Трамп назвал "совершенно новым" снятый с производства истребитель F-22
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией минских соглашений
Американский генерал рассекретил план США на случай ядерной войны
Подросток, избивший ликвидатора-чернобыльца, попытался объясниться
Логотип компании Газпром
Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу "Газпрома"
Ключевская сопка
На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Клинцевич назвал похищением арест на Украине офицера ДНР по делу МН17
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:04ФСБ задержала подозреваемого в госизмене
11:04"Аврора" не отменяла рейсы на Камчатку из-за извержения вулкана
11:03В Москве за полгода задержали почти тысячу участников и лидеров ОПГ
11:02СК предъявил обвинение мужчине, задержанному за стрельбу в тюменском ТЦ
11:02"Молодая Гвардия Единой России" создаст Фонд поддержки соцпроектов молодежи
11:00Российский биолог рассказал о новых планах по созданию "ГМО-детей"
10:54В ОБСЕ рекомендовали Киеву пересмотреть условия для соцвыплат в Донбассе
10:54В Крыму назвали причину появления у полуострова самолета-разведчика США
10:54Экс-премьер Польши полтора года не платил алименты
10:54В Муроме работника железной дороги насмерть задавило краном
10:50В Хабаровске начальника управления дорог задержали по подозрению во взятке
10:48Врачи рассказали о состоянии жестко избитой в Ингушетии девочки
10:46В МЧС рассказали о тушении пожара в храме в Курганской области
10:45В России задержали членов ОПГ, подозреваемых в убийствах в 1990-е
10:44Родные экс-командира "ПВО ДНР" рассказали о его похищении
10:41Сенатор назвал меры по перехвату самолета США у берегов Крыма необходимыми
10:40СМИ: в Лондоне в мусорном баке нашли документы лаборатории в Портон-Дауне
10:39Группировка сил Минобороны поможет пострадавшим от паводка в Приангарье
10:35Парубий призвал Зеленского подписать закон об импичменте
10:34В Тулуне развернули мобильную станцию "Гигиена" для очистки воды
Лента новостейМолния