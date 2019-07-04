МЧС продлило предупреждение о сильном ветре в Москве до пятницы

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду сохранится в Москве до пятницы, столичные спасатели продлили экстренное предупреждение, сообщается на сайте ГУМЧС России по Москве.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца суток 4 июля в Москве сохранится сильный ветер порывами 13-18 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют быть внимательными и осторожными - находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Также в столичном ГУМЧС советуют парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.