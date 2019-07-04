МЧС продлило предупреждение о сильном ветре в Москве до пятницы

Прохожие на Крымском мосту во время дождя в Москве

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду сохранится в Москве до пятницы, столичные спасатели продлили экстренное предупреждение, сообщается на сайте ГУМЧС России по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца суток 4 июля в Москве сохранится сильный ветер порывами 13-18 метров в секунду", - говорится в сообщении.