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РИА Новости

МЧС продлило предупреждение о сильном ветре в Москве до пятницы

Вчера, 16:50
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие на Крымском мосту во время дождя в Москве
Прохожие на Крымском мосту во время дождя в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду сохранится в Москве до пятницы, столичные спасатели продлили экстренное предупреждение, сообщается на сайте ГУМЧС России по Москве.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца суток 4 июля в Москве сохранится сильный ветер порывами 13-18 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют быть внимательными и осторожными - находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Также в столичном ГУМЧС советуют парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
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