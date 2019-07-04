Спасатели в трех местах разрушили дамбу в Тулуне, чтобы ускорить сход воды

ТУЛУН (Иркутская область), 4 июл - РИА Новости. Спасатели в пострадавшем от паводка Тулуне Иркутской области, чтобы обеспечить максимальный сход воды, вынуждены были в трех местах разрушить дамбу, сообщил журналистам начальник регионального управления МЧС России Валентин Нелюбов.
"По сходу воды. Превентивно была в трех местах разрушена дамба на правом берегу реки Ия, чтобы максимально обеспечить сход воды именно в задамбовое пространство. Максимальный сход воды нам необходим, чтобы приступить к работам (по ликвидации последствий)", - сказал Нелюбов.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным правительства региона, в результате паводка погиб 21 человек, еще 14 числятся пропавшими без вести. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.