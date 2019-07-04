Спасатели в трех местах разрушили дамбу в Тулуне, чтобы ускорить сход воды

ТУЛУН (Иркутская область), 4 июл - РИА Новости. Спасатели в пострадавшем от паводка Тулуне Иркутской области, чтобы обеспечить максимальный сход воды, вынуждены были в трех местах разрушить дамбу, сообщил журналистам начальник регионального управления МЧС России Валентин Нелюбов.

"По сходу воды. Превентивно была в трех местах разрушена дамба на правом берегу реки Ия, чтобы максимально обеспечить сход воды именно в задамбовое пространство. Максимальный сход воды нам необходим, чтобы приступить к работам (по ликвидации последствий)", - сказал Нелюбов.

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