Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-04T16:50Z
https://ria.ru/20190704/1556211806.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155608/67/1556086728_0:129:2818:1714_1036x0_80_0_0_0f9b90ff5e4c5ce8651d44673ac1b017.jpg
РИА Новости
Культура

Стало известно, почему из музыкальных сервисов удалили песни Катамадзе

Вчера, 16:45
13774
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГрузинская певица Нино Катамадзе
Грузинская певица Нино Катамадзе
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Грузинская певица Нино Катамадзе. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Исчезновение синглов грузинской джазовой певицы Нино Катамадзе связано с прекращением сотрудничества с ней в 2017-2018 годах, пояснили РИА Новости представители крупнейших музыкальных сервисов в России.
Ранее несколько СМИ сообщили, что из российских стриминговых сервисов и соцсетей окончательно исчезли песни и музыка Катамадзе, которая ранее отказалась выступать в России из-за политических разногласий двух стран. На территории России синглы и альбомы недоступны ни в iTunes, ни во "ВКонтакте". Удалены они также из Google Play Music и "Яндекс.Музыки".
"Нино Катамадзе в 2017 году перестала сотрудничать с лейблом "Мистерия звука", через который "Яндекс.Музыка" имела доступ к ее записям", — объяснили в пресс-службе "Яндекс.Музыки" отсутствие синглов певицы в медиаплеере.
Пресс-служба соцсети "ВКонтакте" дала схожий ответ.
"Правообладатель отозвал треки в прошлом году, поэтому подробности лучше уточнить у представителей артиста", — сообщил собеседник агентства.
Грузинская певица Нино Катамадзе
Вчера, 13:11
Нино Катамадзе грозит выплата неустойки за отмену концерта в Москве
В пресс-службе Google сообщили, что исчезновение синглов Катамадзе "не связано с действиями компании".
Катамадзе 30 июня написала в фейсбуке, что поддерживает протестующих в Грузии, которые требуют отставки главы МВД страны. Также певица написала в соцсети, что ее выступление на фестивале "Усадьба Jazz" в Москве 22 июня было последним концертом в России. Ближайший концерт певицы запланирован на 27 марта 2020 года в Vegas City Hall. Певица также написала, что больше не приедет в Россию с концертами. 1 июля пост певицы был удален, однако 2 июля вновь появился.
Нино Катамадзе. Архивное фото
3 июля, 03:08
Катамадзе уличили во лжи о неучастии в концертах, оплаченных властями РФ
3738541715
Обсудить 12
КультураНино КатамадзеРоссияГрузия
Популярные комментарии
Правильно,отслеживать надо всех этих"деятелей культуры" из враждебных нам деревень.А то как бабло срубать,так в Россию,а потом у себя помоями обливают источник дохода.Пусть у себя в горах эхо перепевают.
4 июля, 20:52
ЮЯЮран Я ИЗ РОССИИ
2210000
Рекомендуем
Логотип компании Газпром
Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу "Газпрома"
РИА
Новости
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев предрек украинскому политологу жизнь в канаве без российских шоу
Пассажиры идут на посадку в самолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda в аэропорту Внуково
Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника "Победы"
Житель Мельбурна Даниэль де Габриэль
Привычка спать голым спасла мужчину от смерти
Лента
новостей
Горы острова Западный Шпицберген
На Украине задумались над освоением Арктики
Чайки на берегу Охотского моря на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
Москва выразила Токио протест из-за карты с "японскими" Курилами на G20
Сберкнижка
В Госдуму внесли проект о полной компенсации советских вкладов в Сбербанке
Россия предоставила временное убежище семье из Германии
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД раскритиковали обвинения немецкой контрразведки в адрес Sputnik и RT
Рентгеновская фотография креста Эйнштейна и квазара HE0435 в далекой галактике
Телескоп НАСА открыл черную дыру, вращающуюся почти со скоростью света
Геккон Токи в экзотариуме, который открылся в парке Центральный в Калининграде
Мужчина съел живого геккона и умер через десять дней
Президент Украины Владимир Зеленский
В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады
Подросток, избивший ликвидатора-чернобыльца, попытался объясниться
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией минских соглашений
Концепт плацкартного вагона без боковых спальных мест
В России разработали плацкарт с длинными полками и без боковушек
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:04ФСБ задержала подозреваемого в госизмене
11:04"Аврора" не отменяла рейсы на Камчатку из-за извержения вулкана
11:03В Москве за полгода задержали почти тысячу участников и лидеров ОПГ
11:02СК предъявил обвинение мужчине, задержанному за стрельбу в тюменском ТЦ
11:02"Молодая Гвардия Единой России" создаст Фонд поддержки соцпроектов молодежи
11:00Российский биолог рассказал о новых планах по созданию "ГМО-детей"
10:54В ОБСЕ рекомендовали Киеву пересмотреть условия для соцвыплат в Донбассе
10:54В Крыму назвали причину появления у полуострова самолета-разведчика США
10:54Экс-премьер Польши полтора года не платил алименты
10:54В Муроме работника железной дороги насмерть задавило краном
10:50В Хабаровске начальника управления дорог задержали по подозрению во взятке
10:48Врачи рассказали о состоянии жестко избитой в Ингушетии девочки
10:46В МЧС рассказали о тушении пожара в храме в Курганской области
10:45В России задержали членов ОПГ, подозреваемых в убийствах в 1990-е
10:44Родные экс-командира "ПВО ДНР" рассказали о его похищении
10:41Сенатор назвал меры по перехвату самолета США у берегов Крыма необходимыми
10:40СМИ: в Лондоне в мусорном баке нашли документы лаборатории в Портон-Дауне
10:39Группировка сил Минобороны поможет пострадавшим от паводка в Приангарье
10:35Парубий призвал Зеленского подписать закон об импичменте
10:34В Тулуне развернули мобильную станцию "Гигиена" для очистки воды
Лента новостейМолния