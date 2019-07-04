Стало известно, почему из музыкальных сервисов удалили песни Катамадзе

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Исчезновение синглов грузинской джазовой певицы Нино Катамадзе связано с прекращением сотрудничества с ней в 2017-2018 годах, пояснили РИА Новости представители крупнейших музыкальных сервисов в России.

Ранее несколько СМИ сообщили, что из российских стриминговых сервисов и соцсетей окончательно исчезли песни и музыка Катамадзе, которая ранее отказалась выступать в России из-за политических разногласий двух стран. На территории России синглы и альбомы недоступны ни в iTunes, ни во "ВКонтакте". Удалены они также из Google Play Music и "Яндекс.Музыки".

"Нино Катамадзе в 2017 году перестала сотрудничать с лейблом "Мистерия звука", через который "Яндекс.Музыка" имела доступ к ее записям", — объяснили в пресс-службе "Яндекс.Музыки" отсутствие синглов певицы в медиаплеере.

Пресс-служба соцсети "ВКонтакте" дала схожий ответ.

"Правообладатель отозвал треки в прошлом году, поэтому подробности лучше уточнить у представителей артиста", — сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе Google сообщили, что исчезновение синглов Катамадзе "не связано с действиями компании".