Стало известно, почему из музыкальных сервисов удалили песни Катамадзе

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Исчезновение синглов грузинской джазовой певицы Нино Катамадзе связано с прекращением сотрудничества с ней в 2017-2018 годах, пояснили РИА Новости представители крупнейших музыкальных сервисов в России.
Ранее несколько СМИ сообщили, что из российских стриминговых сервисов и соцсетей окончательно исчезли песни и музыка Катамадзе, которая ранее отказалась выступать в России из-за политических разногласий двух стран. На территории России синглы и альбомы недоступны ни в iTunes, ни во "ВКонтакте". Удалены они также из Google Play Music и "Яндекс.Музыки".
"Нино Катамадзе в 2017 году перестала сотрудничать с лейблом "Мистерия звука", через который "Яндекс.Музыка" имела доступ к ее записям", — объяснили в пресс-службе "Яндекс.Музыки" отсутствие синглов певицы в медиаплеере.
Пресс-служба соцсети "ВКонтакте" дала схожий ответ.
"Правообладатель отозвал треки в прошлом году, поэтому подробности лучше уточнить у представителей артиста", — сообщил собеседник агентства.
В пресс-службе Google сообщили, что исчезновение синглов Катамадзе "не связано с действиями компании".
Катамадзе 30 июня написала в фейсбуке, что поддерживает протестующих в Грузии, которые требуют отставки главы МВД страны. Также певица написала в соцсети, что ее выступление на фестивале "Усадьба Jazz" в Москве 22 июня было последним концертом в России. Ближайший концерт певицы запланирован на 27 марта 2020 года в Vegas City Hall. Певица также написала, что больше не приедет в Россию с концертами. 1 июля пост певицы был удален, однако 2 июля вновь появился.