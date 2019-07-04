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РИА Новости

Яровая предложила проводить минуту молчания в День памяти и скорби

Вчера, 16:42
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая на сессии "Архитектура общественного здоровья: международный опыт и национальные приоритеты" в рамках ПМЭФ-2019
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая на сессии Архитектура общественного здоровья: международный опыт и национальные приоритеты в рамках ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Проводить единую минуту молчания по всей России в День памяти и скорби предложила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.
На заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей в четверг она напомнила, что кроме Дня победы 9 мая есть еще День памяти и скорби, 22 июня, когда в 12.15 по московскому времени было сделано официальное заявление о нападении на Советский Союз.
"И мы знаем, что сегодня есть попытки девальвировать эту дату, это событие. Миру гораздо интереснее обсуждать уже победу в лучшем случае, но замалчивать нападение на Советский Союз. Если в нашей большой стране в одно время 12 часов 15 минут, в то время, когда было сделано заявление о нападении, от Камчатки до Калининграда будет единая минута молчания, которая будет напоминанием для всех других стран о том, что мы помним, что на нашу страну было совершено нападение, что мы выстояли и победили. 9 мая это уже особая дата",- сказала Яровая.
Она предложила внести в закон соответствующие дополнения о появлении единый минуты молчания в стране.
"Это как раз тот самый фактор воспитания и памяти и преемственности, которая тоже имеет непреходящее значение", - подчеркнула Яровая.
Жители Ленинграда 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о нападении фашистской Германии на Советский Союз
22 июня, 02:27
День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны
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День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войныГосдума РФИрина ЯроваяРоссияОбщество
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