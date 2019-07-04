Яровая предложила проводить минуту молчания в День памяти и скорби

"И мы знаем, что сегодня есть попытки девальвировать эту дату, это событие. Миру гораздо интереснее обсуждать уже победу в лучшем случае, но замалчивать нападение на Советский Союз. Если в нашей большой стране в одно время 12 часов 15 минут, в то время, когда было сделано заявление о нападении, от Камчатки до Калининграда будет единая минута молчания, которая будет напоминанием для всех других стран о том, что мы помним, что на нашу страну было совершено нападение, что мы выстояли и победили. 9 мая это уже особая дата",- сказала Яровая.