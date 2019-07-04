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РИА Новости
Медиавойны

В МИД раскритиковали обвинения немецкой контрразведки в адрес Sputnik и RT

Вчера, 16:39
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Берлин не представил никаких доказательств, обвиняя российские СМИ в распространении пропаганды, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Доклад, подготовленный МВД Германии и Федеральным ведомством по защите конституции — немецкой контрразведкой — был представлен на прошлой неделе.

"Помимо утверждений о том, что российские спецслужбы якобы активно проводят шпионаж на территории Германии, в частности, большой раздел в документе посвящен влиянию российских средств массовой информации на немецкое общественное мнение. Например, информационное агентство Sputnik, телеканал Russia Today Deutsch обвиняются, цитирую, в "распространении пропаганды и дезинформации", — сказала Захарова на брифинге.

Она подчеркнула, что составители документа при отсутствии доказательств делают однозначные выводы.
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Симоньян высмеяла доклад немецких спецслужб об RT и Sputnik
"Мы считаем такую политику неприемлемой и нарушающей основополагающие принципы свободы СМИ и выражения мнений. <…> Призываем обратить внимание на эту ситуацию профильные международные структуры, прежде всего представителей ОБСЕ по вопросам свободы СМИ", — отметила Захарова.
По ее словам, в докладе говорится, что российские госкомпании якобы маскируются под независимые СМИ, чтобы завуалировать свою принадлежность к России и тонко повлиять на общественность.
"Доклад переполнен подобными безапелляционными обвинениями, которые как под копирку совпадают с мнением того же самого Союза журналистов Германии. Очень интересное совпадение. <…> Это уже не впечатление, а устойчивое ощущение, что Союз журналистов Германии, который на протяжении года нападал на упомянутые в докладе контрразведки ФРГ Sputnik и Russia Today, пользовался методичками той же самой контрразведки ФРГ", — отметила Захарова.
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Немецкий доклад Москва рассматривает как очередной этап "нагнетания атмосферы вражды, токсичности вокруг российских СМИ".
"Это наглядное свидетельство того, как на территории другого государства формируется агрессивное отношение к представителям СМИ, и делается это руками спецслужб", — заключила Захарова.

Доклад контрразведки ФРГ

Федеральное ведомство по защите конституции в докладе за 2018 год обвинило Россию в попытках завуалированно повлиять на немецкое общественное мнение через государственные СМИ RT Deutsch и Sputnik.
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Джабаров ответил на претензии немецкой контрразведки к российским СМИ
Утверждается, что Москва "распространяет пропаганду и дезинформацию различными путями", важными инструментами являются соцсети, государственные и частные институты, отдельные агенты влияния и российские государственные СМИ.
Главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян заявила, что RT всегда работал как российское СМИ, финансируемое российским государством, и ни от кого это не скрывал.
В середине января Союз журналистов Германии призвал надзорные органы не выдавать лицензию на телевизионное вещание RT Deutsch, заявив, что RT является не средством информации, а "инструментом пропаганды Кремля".
Главный редактор газеты Московский комсомолец Павел Гусев
1 июля, 21:38
В СПЧ оценили заявление немецких спецслужб о российских СМИ
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МедиавойныМедиавойныОБСЕМария ЗахароваRussia Today (телекомпания)МИД РФГерманияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Как страшно жить! Ну почему людям не хочется жить в мире и взаимопонимании? И если в наших СМИ говорят правду, то определенная часть мира обязательно воспримет это как пропаганду. Или правда не нравится?
4 июля, 17:53
salivina
1610006
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