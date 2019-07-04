В МИД раскритиковали обвинения немецкой контрразведки в адрес Sputnik и RT

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Берлин не представил никаких доказательств, обвиняя российские СМИ в распространении пропаганды, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Доклад, подготовленный МВД Германии и Федеральным ведомством по защите конституции — немецкой контрразведкой — был представлен на прошлой неделе.

"Помимо утверждений о том, что российские спецслужбы якобы активно проводят шпионаж на территории Германии, в частности, большой раздел в документе посвящен влиянию российских средств массовой информации на немецкое общественное мнение. Например, информационное агентство Sputnik, телеканал Russia Today Deutsch обвиняются, цитирую, в "распространении пропаганды и дезинформации", — сказала Захарова на брифинге.

Она подчеркнула, что составители документа при отсутствии доказательств делают однозначные выводы.

"Мы считаем такую политику неприемлемой и нарушающей основополагающие принципы свободы СМИ и выражения мнений. <…> Призываем обратить внимание на эту ситуацию профильные международные структуры, прежде всего представителей ОБСЕ по вопросам свободы СМИ", — отметила Захарова.

По ее словам, в докладе говорится, что российские госкомпании якобы маскируются под независимые СМИ, чтобы завуалировать свою принадлежность к России и тонко повлиять на общественность.

"Доклад переполнен подобными безапелляционными обвинениями, которые как под копирку совпадают с мнением того же самого Союза журналистов Германии. Очень интересное совпадение. <…> Это уже не впечатление, а устойчивое ощущение, что Союз журналистов Германии, который на протяжении года нападал на упомянутые в докладе контрразведки ФРГ Sputnik и Russia Today, пользовался методичками той же самой контрразведки ФРГ", — отметила Захарова.

Немецкий доклад Москва рассматривает как очередной этап "нагнетания атмосферы вражды, токсичности вокруг российских СМИ".

"Это наглядное свидетельство того, как на территории другого государства формируется агрессивное отношение к представителям СМИ, и делается это руками спецслужб", — заключила Захарова.

Доклад контрразведки ФРГ

Федеральное ведомство по защите конституции в докладе за 2018 год обвинило Россию в попытках завуалированно повлиять на немецкое общественное мнение через государственные СМИ RT Deutsch и Sputnik.

Утверждается, что Москва "распространяет пропаганду и дезинформацию различными путями", важными инструментами являются соцсети, государственные и частные институты, отдельные агенты влияния и российские государственные СМИ.

Главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян заявила, что RT всегда работал как российское СМИ, финансируемое российским государством, и ни от кого это не скрывал.