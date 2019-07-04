Поисково-спасательные работы в Тулуне продолжат до полного схода воды

ТУЛУН (Иркутская область), 4 июл - РИА Новости. Поисково-спасательные работы в пострадавшем от паводка Тулуне продолжатся до полного схода воды и окончательного разбора всех завалов, сообщил журналистам начальник регионального управления МЧС России Валентин Нелюбов.
"Поисково-спасательные работы продолжаются. На сегодня обнаружено 21 тело погибшего. Кроме этого, 14 человек у нас числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы будут продолжаться до полного разбора всех завалов всех строительных конструкций и полного схода воды", - сказал Нелюбов.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.