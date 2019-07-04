Поисково-спасательные работы в Тулуне продолжат до полного схода воды

"Поисково-спасательные работы продолжаются. На сегодня обнаружено 21 тело погибшего. Кроме этого, 14 человек у нас числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы будут продолжаться до полного разбора всех завалов всех строительных конструкций и полного схода воды", - сказал Нелюбов.