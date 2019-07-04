Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-04T16:37Z
https://ria.ru/20190704/1556211349.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155619/76/1556197686_0:56:1280:776_1036x0_80_0_0_29a36be6c44fb798d012c6a846c08cf0.jpg
РИА Новости

Поисково-спасательные работы в Тулуне продолжат до полного схода воды

Вчера, 16:37
164
© РИА Новости / Светлана Задера / Перейти в фотобанкПоследствия паводка в Тулунском районе Иркутской области
Последствия паводка в Тулунском районе Иркутской области
© РИА Новости / Светлана Задера
Перейти в фотобанк
ТУЛУН (Иркутская область), 4 июл - РИА Новости. Поисково-спасательные работы в пострадавшем от паводка Тулуне продолжатся до полного схода воды и окончательного разбора всех завалов, сообщил журналистам начальник регионального управления МЧС России Валентин Нелюбов.
"Поисково-спасательные работы продолжаются. На сегодня обнаружено 21 тело погибшего. Кроме этого, 14 человек у нас числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы будут продолжаться до полного разбора всех завалов всех строительных конструкций и полного схода воды", - сказал Нелюбов.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
Специализированная техника устраняет последствия наводнения в городе Тулун в Иркутской области
Вчера, 16:24
Власти обещали восстановить подачу воды в Тулуне в ближайшее время
000000
Обсудить 0
Паводок в Иркутской областиИркутская областьОбщество
Рекомендуем
Вид на подтопленные районы Тулуна
Спасатели в трех местах разрушили дамбу в Тулуне, чтобы ускорить сход воды
РИА
Новости
Последствия паводка в Тулунском районе Иркутской области
В Приангарье более трех тысяч домов признали непригодными для проживания
Прохожие на Крымском мосту во время дождя в Москве
МЧС продлило предупреждение о сильном ветре в Москве до пятницы
Сергей Рябков
МИД подтвердил дату встречи Рябкова с Томпсоном
Лента
новостей
Московская городская Дума
В МГД прокомментировали призывы к регистрации кандидатов без сбора подписей
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая на сессии Архитектура общественного здоровья: международный опыт и национальные приоритеты в рамках ПМЭФ-2019
Яровая предложила проводить минуту молчания в День памяти и скорби
Транспортировка ракеты-носителя Союз-ФГ
Летящий на МКС в июле экипаж "Союза" прибыл на Байконур
В России могут создать государственную киностудию детских фильмов
Сотрудник дорожной службы ЦОДД во время патрулирования в Москве
Власти Москвы предупредили о лжесотруднике ЦОДД
В Иране опровергли сообщения об условиях для начала переговоров с США
Последствия паводка в Тулунском районе Иркутской области
После паводка в Тулуне к психологам обратились более 350 человек
Девушка с ноубуком
Женщины чаще пользуются порталом электронных услуг, заявили власти Москвы
Житель на улице города Тулун в Иркутской области, пострадавшего от паводка. 4 июля 2019
Военные приступили к ликвидации последствий паводка в Иркутской области
Последствия паводка в Тулунском районе Иркутской области. 4 июля 2019
Монголия готова разместить в летних лагерях детей из Иркутской области
Поставщик пиротехники принимает участие в расследовании ЧП в Минске
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:04ФСБ задержала подозреваемого в госизмене
11:04"Аврора" не отменяла рейсы на Камчатку из-за извержения вулкана
11:03В Москве за полгода задержали почти тысячу участников и лидеров ОПГ
11:02СК предъявил обвинение мужчине, задержанному за стрельбу в тюменском ТЦ
11:02"Молодая Гвардия Единой России" создаст Фонд поддержки соцпроектов молодежи
11:00Российский биолог рассказал о новых планах по созданию "ГМО-детей"
10:54В ОБСЕ рекомендовали Киеву пересмотреть условия для соцвыплат в Донбассе
10:54В Крыму назвали причину появления у полуострова самолета-разведчика США
10:54Экс-премьер Польши полтора года не платил алименты
10:54В Муроме работника железной дороги насмерть задавило краном
10:50В Хабаровске начальника управления дорог задержали по подозрению во взятке
10:48Врачи рассказали о состоянии жестко избитой в Ингушетии девочки
10:46В МЧС рассказали о тушении пожара в храме в Курганской области
10:45В России задержали членов ОПГ, подозреваемых в убийствах в 1990-е
10:44Родные экс-командира "ПВО ДНР" рассказали о его похищении
10:41Сенатор назвал меры по перехвату самолета США у берегов Крыма необходимыми
10:40СМИ: в Лондоне в мусорном баке нашли документы лаборатории в Портон-Дауне
10:39Группировка сил Минобороны поможет пострадавшим от паводка в Приангарье
10:35Парубий призвал Зеленского подписать закон об импичменте
10:34В Тулуне развернули мобильную станцию "Гигиена" для очистки воды
Лента новостейМолния