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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Путин встретился в Ватикане с кардиналом Пьетро Паролином

Вчера, 16:33
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту "Фьюмичино" города Рима. 4 июля 2019
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту Фьюмичино города Рима. 4 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ВАТИКАН, 4 июл - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином проходит в четверг в Ватикане.
Чуть ранее в этот день в рамках визита в Ватикан российский лидер встретился с папой Римским Франциском, их беседа продолжалась около часа.
Путин и папа Франциск встречались до этого дважды: в ноябре 2013 года и в июне 2015 года в Ватикане. Паролина президент России принимал в Сочи в августе 2017 года и общался с ним в ходе визита в Ватикан в 2013 году.
Владимир Путин
Вчера, 16:27
В РПЦ назвали встречу Путина и папы Франциска важной и полезной
2002007
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Религия и мировоззрениеПьетро ПаролинВладимир ПутинВатиканРоссияВ мире
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