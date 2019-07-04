Путин встретился в Ватикане с кардиналом Пьетро Паролином

Чуть ранее в этот день в рамках визита в Ватикан российский лидер встретился с папой Римским Франциском, их беседа продолжалась около часа.

Путин и папа Франциск встречались до этого дважды: в ноябре 2013 года и в июне 2015 года в Ватикане. Паролина президент России принимал в Сочи в августе 2017 года и общался с ним в ходе визита в Ватикан в 2013 году.