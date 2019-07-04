Поставщик пиротехники принимает участие в расследовании ЧП в Минске

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Технический директор ОАО "Пиро-Росс" Константин Шаповалов в разговоре с РИА Новости выразил слова сожаления в связи с трагедией, произошедшей накануне в Минске, а также рассказал, что представители компании участвуют в разбирательстве.

В среду во время салюта ко Дню независимости Белоруссии в Минске в результате четырех взрывов фейерверочных изделий погибла женщина, пострадали не менее десяти человек, разрушены салютные установки. СК Белоруссии возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с фейерверочными изделиями.

По данным Минобороны республики, подрывы фейерверков произошли в трех из шести мест, где производился салют в Минске. Предположительной причиной произошедшего там назвали некачественные заряды одного из калибров пиротехники, но рассматриваются и другие версии. В Минобороны заявили, что салютные установки и сами фейерверочные изделия были приобретены у российской компании ОАО "Пиро-Росс" (город Сергиев Посад).

"Мы очень сожалеем о таком трагическом случае. Но технически сейчас идет разбирательство. Наши представители, которые там были, участвуют в этом деле. Предварительную причину пока мы не разобрались, мы назвать не можем", - сказал агентству Шаповалов.