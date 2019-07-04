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РИА Новости

Поставщик пиротехники принимает участие в расследовании ЧП в Минске

Вчера, 16:29
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Технический директор ОАО "Пиро-Росс" Константин Шаповалов в разговоре с РИА Новости выразил слова сожаления в связи с трагедией, произошедшей накануне в Минске, а также рассказал, что представители компании участвуют в разбирательстве.
В среду во время салюта ко Дню независимости Белоруссии в Минске в результате четырех взрывов фейерверочных изделий погибла женщина, пострадали не менее десяти человек, разрушены салютные установки. СК Белоруссии возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с фейерверочными изделиями.
Праздничный салют после окончания военного парада в Минске, посвященного празднованию Дня Независимости Белоруссии. 3 июля 2019
Вчера, 12:41
В Белоруссии заявили, что фейерверки для салюта были куплены в России
По данным Минобороны республики, подрывы фейерверков произошли в трех из шести мест, где производился салют в Минске. Предположительной причиной произошедшего там назвали некачественные заряды одного из калибров пиротехники, но рассматриваются и другие версии. В Минобороны заявили, что салютные установки и сами фейерверочные изделия были приобретены у российской компании ОАО "Пиро-Росс" (город Сергиев Посад).
"Мы очень сожалеем о таком трагическом случае. Но технически сейчас идет разбирательство. Наши представители, которые там были, участвуют в этом деле. Предварительную причину пока мы не разобрались, мы назвать не можем", - сказал агентству Шаповалов.
Как сообщается на сайте "Пиро-Росс", компания уже 19 лет организует и проводит фейерверки на массовых праздниках в различных городах России. За годы работы отмечаются организованные фейерверки на праздновании 300-летия города Санкт-Петербурга и 850-летия Москвы.
Опубликовано видео ЧП во время салюта в Минске
Вчера, 10:25
Опубликовано видео ЧП во время салюта в Минске
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